Le compagnie scaricano l’eurotassa sulle aziende 

Lo spirito è quello di ridurre le emissioni inquinati, ma il risultato sarà un aumento del gap – ormai un vera e propria voragine – tra l’Isola e il resto d’Italia. L’Ets, eurotassa pensata per ridurre la produzione di Co2 e altri gas inquinanti, è stata ideata nel 2003. E lo scorso anno sono iniziati nuovi obblighi, confermati – e aumentati – quest’anno. Il settore dei trasporti e della logistica è tra quelli a maggior impatto ambientale: il trasporto via nave è responsabile, secondo l’International Energy Agency, del 10,6% del totale delle emissioni globali di anidride carbonica, dietro al trasporto su strada (74,5%) e al trasporto aereo (11,6%). Come funziona l’Emission trading sistem? Le compagnie devono acquistare delle «quote di emissione» e così ottengono il permesso di emettere una determinata quantità di gas inquinanti, sulla base della loro flotta e delle loro rotte.

L’obiettivo dovrebbe essere quello di comprare meno quote possibile, ma gli armatori in più di vent’anni hanno fatto poco per ammodernare le flotte. L’età delle navi impiegate nell’Isola arriva fino a 25 anni. Così gli armatori pagano cifre importanti per continuare a operare. In un gioco a scaricare il barile sempre più a valle, il conto lo pagano gli ultimi della catena: le compagnie stangano le società di logistica, che a loro volta fanno salire le tariffe per le aziende sarde. Queste ultime poi devono alzare i prezzi dei prodotti sugli scaffali per far quadrare i bilanci.

RIPRODUZIONE RISERVATA