Le compagnie non investono più e la continuità territoriale va in tilt 

Sarà una Pasqua sottotono per il turismo e le compagnie aeree sono le prime a saperlo. I pochi arrivi saranno concentrati nelle giornate di giovedì e venerdì, quando le rotte della continuità territoriale viaggeranno sul filo del tutto esaurito. Nessun posto sui collegamenti tra Milano e gli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia. E per ora né Ita Airways né AeroItalia sembrano intenzionate ad aumentare la capienza.

Eppure il decreto che regola la continuità non lascia spazio a dubbi: «Nell’ipotesi in cui i sistemi di prenotazione evidenzino una domanda di posti per singola tratta superiore al 91% dell’offerta complessiva», dice il documento del ministero, «il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta è tenuto ad incrementare l’offerta introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore, senza alcun onere per la Regione». Tutto questo, per adesso, non è stato fatto.

Lo scenario

Ita Airways preferisce proporre viaggi con due scali per andare da Milano a Cagliari questo venerdì: il costo complessivo del biglietto è di 497 euro e l’itinerario prevede prima un volo da Linate a Trieste alle 9.35, poi alle 11.20 si decolla dal Friuli verso l’aeroporto di Roma e infine da qui si parte per l’Isola. Arrivo previsto alle 15.45. Comodo? Per la compagnia forse sì, per i passeggeri mica tanto.

I prezzi

Difficoltà anche sulla rotta Milano-Olbia: per giovedì e venerdì i sistemi di prenotazione di AeroItalia non danno speranze, almeno fino ad ora. Negli altri giorni e sulle altre tratte i biglietti si trovano ancora, ma attenzione ai prezzi: le tariffe per i non residenti – e il discorso vale per tutte le compagnie - in Sardegna possono superare i 300 euro per un volo sola andata.

Quelle dedicate a chi abita nell’Isola invece aumenteranno a partire da domenica, quando scatterà la stagione aeronautica estiva. L’ultimo decreto della Direzione generale per gli aeroporti del Ministero delle infrastrutture è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nei giorni scorsi e ha ritoccato le tariffe massime di ogni rotta: aumenteranno tra i 7 euro e i 10 euro (da 45 a 52 euro i voli tra la Sardegna e Fiumicino, da 54 a 64 euro quelli verso Milano, più le tasse aeroportuali). Ita Airways ha già aggiornato i prezzi sui propri canali di vendita, lo ha fatto anche Volotea (che gestisce solo l’Olbia-Roma), mentre AeroItalia (titolare del servizio ad Alghero e Olbia) per ora non ha previsto rincari. E il rischio è quello di una continuità che viaggia su un doppio binario: a Cagliari prezzi più alti, che passano da 153 a 173 euro per un viaggio andata e ritorno a Milano, e negli scali del nord Sardegna tariffe più basse.

I motivi

L’aumento dei prezzi è legato all’inflazione: il ministero ha rilevato un +5,4% nell’ultimo anno. Poi a incidere sono anche le quotazioni del carburante per aerei. Ma, come già successo in passato, l’aggiornamento arriva in contro tempo rispetto alle fluttuazioni dei costi.

Nell’ultimo mese il prezzo del “jet fuel” utilizzato per riempire i serbatoi degli aerei si è abbassato del 3,8% secondo i dati della Iata, l’associazione internazionale che riunisce le compagnie. E allora? C’è una spiegazione: la procedura di adeguamento è “slegata” dall’attualità e si basa sulle variazioni del prezzo registrate nei mesi precedenti.

Le low cost

Nel frattempo le compagnie low cost si adeguano alla corsa dei prezzi: viaggiare sull’asse Bergamo-Cagliari con Ryanair nei prossimi giorni significa dover spendere più di 300 euro a biglietto. Si scende a 180 euro sulla linea Malpensa-Cagliari di EasyJet.

Sulle rotte “minori”, le difficoltà (e le tariffe) maggiori si trovano sulla Bologna-Cagliari, tra le più utilizzate da lavoratori pendolari e studenti fuori sede: domani, mercoledì e giovedì si viaggia solo a costo di spendere 342 euro, mentre venerdì e sabato gli aerei di Ryanair sono al completo.

