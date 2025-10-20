VaiOnline
Indagini.
21 ottobre 2025 alle 00:26

Le coltellate di sabato, il 15enne arrestato «era come smarrito» 

Smarrito, visibilmente preoccupato. Così alcuni testimoni descrivono il quindicenne che sabato sera, in via Sicilia nel quartiere Marina, avrebbe ferito con tre coltellate un coetaneo con il quale aveva già avuto tese discussioni nei giorni precedenti. Nella stessa serata, mentre i carabinieri sentivano testimoni e ricostruivano la dinamica del tentato omicidio, le pattuglie della Squadra volante della Questura - coordinate dal dirigente Massimo Imbimbo - si sono messe a caccia del presunto accoltellatore e dopo un paio d’ore l’hanno trovato vicino a casa sua, in città. Il ragazzino è stato immediatamente condotto negli uffici di via Amat. Concluse le formalità, è stato poi trasferito nell’Istituto di prima accoglienza di Quartucciu, in attesa degli interrogatori da parte della Procura del Tribunale per i minorenni.

È intanto fuori pericolo l’altro quindicenne, quello raggiunto da due coltellate all’addome e una alla schiena durante il violentissimo litigio scoppiato sabato verso le 20 in via Sicilia, quando il rione della Marina iniziava a riempirsi di giovani e giovanissimi per una movida sempre più a base di alcol e stupefacenti.

