«Le colonie feline sono fuori controllo» 

«Il randagismo felino sul territorio è ormai fuori controllo per il decoro pubblico, i gatti che non vengono curati e portano malattie, deplorevole per l’ambiente e soprattutto per queste povere creature. Finalmente si interviene». Michele Arisci, presidente dell’associazione “Gli A-mici di Tommy” saluta con entusiasmo la decisione della Giunta di Serramanna guidata dal sindaco Gabriele Littera che segna una svolta per il benessere animale. La delibera dispone che «con la Asl e le associazioni locali si proceda al censimento, alla gestione e al monitoraggio delle colonie, preveda azioni di informazione, vigilanza e supporto per assicurare l’applicazione delle norme e il rispetto delle regole di convivenza civile».

La mappa

Sono diverse le colonie feline (non registrate) in tutto il paese: nella zona del cimitero, in piazza Venezia, vicino al bocciodromo, dietro il supermercato di corso Repubblica, dietro la chiesa di Sant’Ignazio. Luoghi dove privati cittadini si prendono cura di decine di gatti portando loro crocchette, acqua e, quando necessario, provvedendo a cure veterinarie. «C’è bisogno di una campagna di sterilizzazione - continua Arisci - purtroppo si tende a mettere cibo, e va bene, ma in questo modo non si fa altro che aumentare il randagismo. Come associazione abbiamo gestito la colonia di piazza Venezia, riuscendo a sterilizzarli tutti solo grazie all’aiuto delle volontarie con costi esorbitanti. Speriamo che le colonie vengano censite e siano più protette».

Il team

Anche Ilaria Piras, che si fa portavoce di un gruppo di sette volontarie, auspica in una campagna di Comune e Asl: «Noi “gattare disperate” ci occupiamo di colonie da diversi anni, per noi non vuol dire solo nutrire i gatti, ma anche sterilizzare e castrare, li portiamo dal veterinario e – quando si può – cerchiamo una buona adozione. Alcune di noi si impegnano come tutor, altre se ne occupano occasionalmente e sono di supporto per accompagnare i gatti dal veterinario, raccogliere cibo e donazioni o intervenire quando ci imbattiamo in un micio in difficoltà. In certi periodi ci arrivano diverse segnalazioni, ma purtroppo non possiamo offrire stallo. Gli aiuti arrivano solo da amanti degli animali sensibili al problema del randagismo. Riceviamo qualche donazione in denaro con cui a stento copriamo le spese veterinarie, cibo, oggetti che vendiamo o barattiamo in cambio di pappe. A volte ci quotiamo per far sì che i gatti mangino tutti i giorni – continua Piras –. Ci auguriamo che la delibera venga messa in atto».

RIPRODUZIONE RISERVATA