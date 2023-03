«Le colonie feline minacciate da persone senza scrupoli» 

«Era una colonia di gatti che arrivava a contare più di una decina di esemplari. La crudeltà umana, e non solo, li ha decimati, tra mutilazioni e sventramenti». È la triste storia del parchetto che si affaccia su via Risorgimento e dei suoi abitanti a quattro zampe: una buona parte sarebbero diventati vittime di attacchi crudeli, lasciando solo due o tre esemplari.

Ma come nasce la colonia felina? «Quella di San Giovanni si è formata 5 anni fa», racconta Lidia Serra dell’associazione di volontariato Anima Mundi San Sperate a 4 zampe e consigliera comunale, «è sopravvissuta con non poche difficoltà, visto che costeggia una strada trafficata, grazie alle amorevoli cure delle persone residenti in quel rione. Penso in particolare a Michela e signor Giovanni». Via Risorgimento, infatti, è parte della Statale 130 dir e vede un traffico elevato. Negli anni il parchetto però è diventato un vero e proprio punto di ritrovo per i mici, che senza difficoltà si potevano individuare intenti nelle loro attività quotidiane: giocare, prendere il sole e occasionalmente farsi coccolare dai passanti della zona. Avevano la loro piccola casetta, cibo e cure sempre assicurate. «Si contavano una decina di esemplari», continua la vice presidente, «numero che purtroppo negli ultimi tempi si è ridotto drasticamente: alcuni sono stati investiti altri sono stati trovati uccisi, con grande dispiacere di chi si è sempre prodigato per loro».

Ma a turbare non è solo l’uccisione, quanto la modalità: «Le prime segnalazioni risalgono ad inizio settembre», riprende Serra, «veniva denunciata la barbara uccisione di due gattini. Alle creature erano state amputate parti del corpo, come la coda, e infine brutalmente sventrate. Erano stati individuati dei ragazzini che importunavano i mici e ci furono accese discussioni con i residenti». Da quel momento, però, le morti sono continuate, sono rimasti pochissimi esemplari, più difficili da individuare. Anche il sindaco Fabrizio Madeddu condannò l’atto: «Invitiamo tutti coloro che assistono a questi atti di crudeltà ad aver fiducia nelle forze dell’ordine e denunciare». Ora, però, il problema è la paura: «Queste colonie hanno bisogno di cure», chiude Serra, «ma non possiamo pubblicizzarle. Potrebbero fare lo stesso anche con le altre».

