Le colombe non volano a Pasqua 

In ventuno anni non era mai successo: le richieste di colombe pasquali non potranno essere esaudite. La produzione è bloccata: non si trova personale qualificato, un problema che in questo settore si fa sentire più che in altri. «Questo dolce richiede una lavorazione lunga e complicata, senza l’aiuto di altri dipendenti non posso farcela. Le richieste ci sono, ma non posso accontentarle. O lavoro di giorno, o lavoro di notte».

Figlio d’arte

Francesco Gaias, originario di Baunei, classe 1983, fa il panettiere da quando aveva 19 anni. Nel 2002 suo padre Giuseppe, il quale fa questo mestiere dall’età di 14 anni, apre l’azienda di famiglia nelle campagne di Triei e nel 2008 le redini passano a Francesco. In Ogliastra è il più giovane titolare di un panificio in continua crescita, aiutato dal fratello Marco, dalla moglie, dalla cognata e dai suoi genitori, tutti sono coinvolti nella realizzazione di pane, biscotti e dolci tradizionali. Ma quest’anno, per la prima volta, si trovano in difficoltà: nessuno vuole fare questo mestiere e risulta ancora più arduo trovare persone qualificate. Mentre tutti dormono loro lavorano, questo è ciò che tiene lontano i giovani. «Oggi non si trovano né giovani né persone più adulte disposte a fare questo mestiere – spiega Giuseppe Gaias, 60 anni, padre di Francesco -, quando ero ragazzo il mestiere del panettiere era molto più pesante, si lavorava per più ore e non avevamo a disposizione i macchinari che si hanno oggi, era tutto manuale. Sembra che sia andato perso il senso del sacrificio». Invertire il giorno con la notte, dire (quasi) addio alle uscite con gli amici, accontentarsi di riposare un paio d’ore al giorno: nonostante le rinunce, Francesco ha amato da subito questo lavoro. «Ho iniziato da zero, affiancando mio padre. Ricordo che d’estate, quando andavo al lavoro, vedevo i miei coetanei pronti ad andare a ballare. Sul momento magari mi dispiaceva un po’, ma poi ero molto soddisfatto e grato di poter lavorare in famiglia. Sono cresciuto in mezzo alla farina», racconta Francesco.

La crisi

Negli ultimi anni molti panifici hanno chiuso, altri hanno dovuto limitare la produzione, sempre per mancanza di personale.