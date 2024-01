Le collezioni d’arte in mostra al Businco 

Sono due le novità proposte per i prossimi giorni dai Musei civici di Cagliari, che ripartono con numerose mostre e attività didattiche rivolte a piccoli e adulti e, a fine mese, con un evento speciale che metterà le collezioni comunali a disposizione dei pazienti dell’Ospedale “Businco”.

Domenica alle 16, nella Galleria comunale d’Arte, ripartono gli “Aperitivi tematici”. Gli storici dell’arte dei Musei civici proporranno ai visitatori un percorso guidato alla mostra temporanea che si concluderà con la degustazione di un bicchiere di vino di una cantina isolana. Sarà un momento di incontro e condivisione di quanto il territorio produce di buono e di bello, nello specifico alcune delle sue eccellenze enologiche e l’arte dei fratelli Melis che, con il loro talento e la loro creatività, hanno valicato i confini della Sardegna, per essere ammirati e apprezzati in tutta Italia e non solo.

Spazio poi a un appuntamento speciale che coinvolgerà i pazienti dell’Ospedale “Armando Businco”: mercoledì 31 gennaio alle 11 i Musei civici travalicano il confine delle sale espositive e si trasferiscono l’ospedale per proporre le proprie collezioni ai pazienti. In collaborazione con l'associazione “Uniti per la vita”, attiva dal 1984, uno storico dell’arte si recherà al Businco per presentare le opere delle collezioni permanenti della Galleria comunale d’Arte.

I ricoverati e i loro parenti potranno assistere dalle camere alla presentazione che verrà trasmessa dai televisori delle stanze.

