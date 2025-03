Le città del buon cibo conquistano la vetta 

Le amministrazioni di Gavoi e Orgosolo scendono in campo per salvaguardare il proprio patrimonio enogastronomico. Nei giorni scorsi, per le due comunità l’iscrizione di nuove ricette nell’elenco PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) del Ministero dell’agricoltura, puntando a valorizzare le specialità della cucina tradizionale.Per Orgosolo, già da anni presente nel registro con 8 specialità, l’inserimento de “Su Popassinu nieddu”, variante del dolce di Ognissanti: «Si tratta della nona ricetta nel prestigioso elenco ministeriale - commenta l’assessora all’Agricoltura, Anna Salis - un risultato che ci ripaga degli sforzi fatti, collaborando con Laore e diverse anziane del nostro paese».Da qui l’accento di Salis sull’unicità de Su Popassin: «È un prodotto antico, di cui andiamo fieri. È realizzato con la frutta secca, impastata con la semola e "s'abbathu" ottenuto dalla bollitura del miele».lla stessa direzione Gavoi, con l’ingresso del “Cohone de Foza”, il tipico pane di patate adagiato sulla foglia di cavolo: «È l'11 esimo prodotto locale nell’albo Pat - commenta il sindaco, Salvatore Lai – Abbiamo pensato di non fermarci ai vari eventi annui con cui valorizziamo il buon cibo, ma di andare oltre, riscoprendo ricette che rischiavano di scomparire». (g. i. o.)

