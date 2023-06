Le “cinque sorelle” sarde affilano le armi, l’Isola guadagna un posto in più nel torneo 

Saranno cinque le formazioni sarde nel prossimo campionato di Serie D. Una in più rispetto alla scorsa stagione. Dopo appena due anni riabbraccia la categoria il Budoni che ieri ha vinto il playoff nazionale di Eccellenza superando gli umbri dell’Ellera. Sarà la dodicesima stagione in D per i galluresi che anche nel 2016/2017 erano stati promossi attraverso i playoff.

Il quadro

Sempre dall’Eccellenza approda il Latte Dolce che dalla Quarta serie era retrocesso un anno fa dopo aver trascorso sei campionati consecutivi in D (dal 2016/2017 al 2021/2022). Gli uomini del confermatissimo Mauro Giorico hanno centrato il primo posto nel massimo campionato regionale rimontando nel finale il Budoni.

Le altre tre formazioni, che hanno confermato la categoria sono Arzachena, Costa Orientale Sarda e Atletico Uri. L’Arzachena, che vanta due tornei di fila in Serie C e che nelle ultime due stagioni ha partecipato ai playoff, attende acquirenti dopo il comunicato del gruppo Orlean Invest che ha annunciato la volontà di cedere. Dal 2003 a oggi i biancoverdi hanno partecipato a diciotto campionati in D e due in C. Si spera che qualcuno si faccia avanti per mantenere la squadra ad alti livelli come accaduto negli ultimi anni. Intanto il tecnico Marco Nappi ha già salutato.

Il prossimo sarà il secondo campionato consecutivo in Serie D per la Costa Orientale Sarda. Il quinto se si considerano le tre stagioni disputate dal Muravera. Un anno fa c’era stato il cambio di denominazione col trasferimento a Tertenia per i problemi legati al campo di Muravera. La società gialloblù ha confermato il tecnico Francesco Loi e il suo vice Antonio Carta.

È rimasto in D anche l’Atletico Uri al termine del playout fratricida con l’Ilvamaddalena che ha dovuto dire addio alla categoria dopo un solo anno. Per i giallorossi è il secondo torneo di fila in D. Anche nella scorsa stagione la squadra di Massimiliano Paba si era salvata attraverso i playout battendo l’Insieme Formia. La società ha confermato Paba e si è posta come obiettivo della prossima stagione quello di evitare la sofferenza degli spareggi. (ant.ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA