Le cineprese che scavano nel passato Sardegna Archeofilm debutta a Cabras 

Al via oggi la prima edizione di “Sardegna Archeofilm - Festival Internazionale del Cinema Archeologico”: tre giorni di proiezioni, masterclass, talk e uno premio assegnato dal pubblico, con ospiti come Paolo Mieli, Nicolò Bongiorno, Franco Mezzena e Francesco Tiboni. A fare da sala cinematografica sarà il Villaggio di San Salvatore, il borgo che negli anni ’60 e ’70 fu un set western. La rassegna, presentata dalla giornalista Virginia Saba, è un progetto della Fondazione Mont’e Prama. Alle 19,30 il talk “La storia della Sardegna raccontata dai sardi” con Mario Giua Marassi, Francesco Cheratzu, Paola Sini, Nevina Satta e il coordinamento di Anna Maria Cicerchio. Seguirà aperitivo con la proiezione di una selezione di clip a cura della Cineteca Sarda (20,30) e le proiezioni a cura di Firenze Archeofilm, come “I leoni di Lissa” (regia di Nicolò Bongiorno, 21,30). Seguirà il dialogo col regista (ore 22,30). La serata si chiude con la proiezione di “Ercole Contu e la scoperta della Tomba dei Vasi tetrapodi”, regia Andrea Fenu.

