Le ciliegie stregano i turisti 

La fiera delle ciliegie da prova di essere uno degli eventi più apprezzati, confermato dai numeri e dal tutto esaurito nelle antiche cantine, fino a tarda notte. Per i numeri definitivi bisognerà aspettare alla giornata di oggi ma la tendenza sembra essere più che positiva, nonostante le poche ciliegie disponibili, più che dimezzate da pioggia e grandine. L’evento piace e piace soprattutto ai turisti, quest’anno in numero maggiore rispetto alla scorsa edizione, e alla zona del cagliaritano da dove sono arrivati diversi pullman. Parlano i numeri dei social, 36 mila e ottocento visualizzazioni del video promozionale su Instagram e 16 mila utenti raggiunti tramite la pagina Facebook. Poi, 2000 brochure informative consegnate ed oltre 3000 biglietti della lotteria venduti, fino a domenica pomeriggio.

Delizie

Cresce anche il numero delle cantine rispetto agli anni passati. Tredici con i punti di ristoro, con altrettanti menù diversificati e per tutti i gusti. Si confermano una vera attrazione la sfilata dei gruppi folk della domenica mattina, e il suggestivo spettacolo delle maschere tradizionali che attirano sempre la curiosità di turisti e non.

Per la presidente Pro Loco Maria Antonietta De Cannas tanta soddisfazione: «Per i numeri precisi bisognerà aspettare, ma in base alle nostre informazioni, i visitatori e i turisti sono stati di più e diluiti su tutti i punti di ristoro che, comunque quest’anno erano tanti. Speriamo si continui così. La prima edizione della gara dello sputo del nocciolo è riuscita nell’intento, le persone si sono divertite e stanno già pensando al prossimo anno, la sfilata dei gruppi folk durante la mattinata si conferma una buona scelta che attira visitatori e riempie le vie, e poi anche i gruppi si possono trattenere».

Assaggio

Nota dolente, le poche ciliegie: «Fino a mercoledì, eravamo convinti che le ciliegie si sarebbero potute salvare. Siamo riusciti a salvarne un pochino per la degustazione. Almeno per un assaggio». Ieri in serata la Pro Loco ha consegnato, come da tradizione, anche il premio La Ciliegia D’Oro alla famiglia Piroddi.

RIPRODUZIONE RISERVATA