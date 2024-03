Le cifre allarmanti al Job day: disoccupati sempre più anziani 

Successo a Nuoro per il Job day, l'evento che unisce imprese e lavoratori organizzato dall'Aspal (guidata dalla direttrice generale Maika Aversano) e dall'assessorato regionale del Lavoro. L'iniziativa si è tenuta giovedì nel Centro commerciale di Pratosardo registrando ottimi risultati con oltre mille colloqui. Le 122 imprese hanno assecondato le richieste: dai più giovani con i lavori principalmente stagionali, ai più adulti alla ricerca di occupazione o novità. Dato allarmante, riscontrato dagli operatori degli stand, è l'aumento dell'età media dei disoccupati in un anno, per cui le imprese hanno impiegato il massimo del tempo e delle energie alla ricerca di una occupazione che potesse soddisfare le loro esigenze.

