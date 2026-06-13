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Perdasdefogu
14 giugno 2026 alle 00:32

Le cicogne di Chernobyl: oggi il film 

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Nel quarantesimo anniversario del disastro di Chernobyl questo pomeriggio alle 17 nei locali della biblioteca verrà presentato il docufilm “Le cicogne di Chernobyl”, di Karim Galici. Una grande storia di solidarietà italiana nell'ospitare circa settecentomila bambini provenienti dai territori contaminati, e che ha visto protagonista anche la Sardegna.Diverse famiglie di Perdasdefogu parteciparono a questa importante iniziativa e chi volesse ricordare e raccontare questa esperienza potrà farlo questa sera condividendo la propria testimonianza. Porterà i saluti della cittadinanza il sindaco Bruno Chillotti.

La serata è organizzata dall’associazione Sa Omu Nosta e da Cittadini del mondo Odv comitato Ogliastra e dal Comune di Perdasdefogu, e sarà coordinata da Natallia Matusevich. Proprio lei, bielorussa, arrivò in Italia da bambina dopo il disastro nucleare. E in Ogliastra è voluta tornare scegliendo di vivere a Loceri con il marito e i suoi due figli.

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