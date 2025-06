Le chitarre sarde nel mondo 

In un piccolo laboratorio nel cuore della Marmilla nascono strumenti musicali che viaggiano nel mondo e trasformano la musica. Così Lunamatrona si configura il centro pulsante di una nuova forma di artigianato capace di coniugare estetica, tecnica e sperimentazione grazie alla liuteria “Oran Guitars” di Andrea Orrù.

Il binomio

Di recente il sodalizio nato per caso con Paolo Angeli, chitarrista sardo di fama mondiale, ne è la prova più tangibile. «Quando immagino uno strumento parto sempre da un dialogo con il suono, con il committente, con l’idea che si fa spazio nella testa», racconta Orrù: «Ma nel caso di Paolo è un’altra storia: si lavora su un oggetto completamente fuori dagli schemi. Un punto di partenza c’è, la chitarra». Una chitarra, quella di Angeli, realizzata nella liuteria Micheluttis di Cremona nel 2023. «Abbiamo rivisto insieme lo strumento», spiega Orrù, «compresa la definizione dei nuovi martelletti, aggiungendo prototipi e pezzi nuovi nati dall’idea di Paolo ma tradotti in realtà con materiali anche stampati in 3D». Angeli si è rivolto a lui perché aveva bisogno di sistemare diversi aspetti tecnici indispensabili per affrontare i live senza intoppi. «Quando ti prepari a un tour in America con 14 date consecutive, la chitarra, il suo strumento principale, deve essere impeccabile sotto ogni punto di vista».

Artigianato

In un’epoca dominata dalla produzione industriale, il lavoro del liutaio assume un valore ancora più forte. «L’artigianato dà una cura maniacale del dettaglio per un progetto fatto su misura, un lavoro eseguito qualitativamente per un prodotto non eguagliabile da qualcosa di industriale».

Una vita a costruire strumenti: «La chitarra che ho realizzato quando avevo 14 anni, da autodidatta con l’aiuto di mio padre, è nata proprio da questo desiderio: avere qualcosa di mio, di unico».

Per il mondo

Questo desiderio porta pezzi di Marmilla nei festival più prestigiosi del pianeta: «Sapere che il mio lavoro viaggia per il mondo insieme a Paolo è una responsabilità e un motivo di grande orgoglio. Contribuire alla riuscita artistica di un musicista di questo livello rappresenta una grande soddisfazione: sapere di aver reso possibile qualcosa di unico». Con Angeli la “Chitarra Sarda Modificata”, come viene identificata in alcune riviste straniere del settore, ha suonato jazz a New York - il musicista è stato acclamato quale innovatore che trasforma la chitarra in un’orchestra fondendo la memoria sarda col futuro del suono - a Lisbona e Il Cairo.

RIPRODUZIONE RISERVATA