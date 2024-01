Le chiese succursali descritte in un libro 

La maggior parte sono secolari e da sempre svolgono un ruolo di primo piano nei servizi religiosi, sempre puntuali e immediati. Sono le chiese cosiddette succursali, sempre aperte al culto e alle feste, in genere edificate accanto a quelle parrocchiali e comunque vicino alle comunità. Alle chiese succursali della diocesi (75 in tutto) è dedicato il viaggio tra antichi edifici, tra storia e tradizioni, che ancora una volta vede protagonista un accolito del vescovo, Gianni Cocco, 85 anni, di Macomer, già autore di ricerche sulle chiese campestri, con le considerazioni di don Paolo Secchi, direttore dell'ufficio diocesano dei beni culturali. «Si tratta di edifici di culto, dove ordinariamente si svolgono i servizi religiosi per i fedeli che non abitano vicini alla chiesa parrocchiale- spiega Cocco- la dislocazione consente l'erogazione di un servizio puntuale e immediato. Molte di queste chiese sono plurisecolari e sempre vivificano le radicate tradizioni legate al lavoro, alla vita e alla religiosità delle persone e delle comunità».

L’accolito usa 143 pagine di informazioni e foto per descrivere una per una le chiese. «Si tratta di un ulteriore, prezioso tassello che arricchisce l'illustrazione di veri gioielli architettonici e artistici- scrive il vescovo monsignor Mauro Maria Morfino- che sono custoditi, da secoli, nel nostro territorio. Siamo grati agli autori che, con particolare perizia e passione, ancora una volta hanno offerto alla comunità diocesana il frutto di un lavoro attento e di ricerca puntuale, fondata e appassionata».

