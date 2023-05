Le chiese a un passo dal crollo  

Da questo generale abbandono sembra finalmente salvarsi la Cattedrale di Maria Immacolata, dove la pesante umidità creava medesime situazioni di cedimenti e qualche crollo sull’altare maggiore ora, invece, cinto da impalcature per il cantiere in corso. Nella Cattedrale si interviene con 750mila euro, in parte provenienti dal Governo ed in parte dalla Diocesi. Il cantiere va avanti da mesi e non senza ritardi, ma procede. La vera sfida sarà quella di ricreare i magnifici affreschi del pittore ottocentesco Emilio Scherer, oggi gravemente danneggiati. L’intervento in corso prevede solo il loro consolidamento ma non il restauro, per il quale il Comune è intenzionato a chiedere nuovi fondi aggiuntivi. La chiesa dovrebbe poter riaprire al termine dei lavori, entro l’anno, ma il condizionale è d’obbligo.

Capita nella chiesa di Santa Croce, monumento come pochi legato alla storia di questa città (nel suo oratorio si allestiva il seggio per le elezioni amministrative dopo l’Unità d’Italia). L’umidità ha causato devastazioni: i preziosi affreschi sono spariti e tutto sembra a un passo dal crollo, considerate anche le condizioni del tetto. Il Comune ha chiesto fondi un paio di anni fa ma nulla si muove ed il silenzio assomiglia sempre più ad un lamento finale per questo meraviglioso tempio abbandonato da chi dovrebbe garantirne il risanamento.

Le condizioni delle chiese monumentali di Bosa preoccupano, e non poco, amministratori e cittadini. Dopo decenni di incuria, in alcuni casi la situazione è davvero drammatica.

L’allarme

I lavori

Da questo generale abbandono sembra finalmente salvarsi la Cattedrale di Maria Immacolata, dove la pesante umidità creava medesime situazioni di cedimenti e qualche crollo sull’altare maggiore ora, invece, cinto da impalcature per il cantiere in corso. Nella Cattedrale si interviene con 750mila euro, in parte provenienti dal Governo ed in parte dalla Diocesi. Il cantiere va avanti da mesi e non senza ritardi, ma procede. La vera sfida sarà quella di ricreare i magnifici affreschi del pittore ottocentesco Emilio Scherer, oggi gravemente danneggiati. L’intervento in corso prevede solo il loro consolidamento ma non il restauro, per il quale il Comune è intenzionato a chiedere nuovi fondi aggiuntivi. La chiesa dovrebbe poter riaprire al termine dei lavori, entro l’anno, ma il condizionale è d’obbligo.

Interventi

Intanto le messe e le funzioni religiose vengono celebrate nella chiesa della Madonna del Carmelo, splendido tempio tardo barocco. Ma anche in questa chiesa, dopo la regola dell’incuria seguita per decenni, sarà possibile realizzare interventi di restauro e di consolidamento grazie ad un finanziamento ministeriale di 650mila euro. La somma potrà essere utilizzata non solo per i lavori sulla struttura ma, nei piani dell’Amministrazione civica, anche per il restauro del prezioso organo a canne, autentica rarità per le sue caratteristiche e la qualità del suono.

Il Comune deve intervenire anche per la chiesa di Sant’Antonio, transennata da un decennio per il rischio di crolli. L’assessore e vicesindaco Federico Ledda spiega: «Siamo prossimi ad approvare il progetto preliminare per il restauro. Ciò ovviamente non basterà: dovremo poi trovare i fondi per realizzare l’intervento».

