Le chiavi della città a “Michele il tedesco” 

«È come se avessi vissuto due vite, la prima in Germania e poi questa a Quartu, dove ho apprezzato tanto anche l’accoglienza che mi hanno sempre riservato. Mi sono sentito da subito amato. Mi sono sempre sentito il tedesco di Quartu».

E adesso Michele Fellmann, per tutti Michele dello storico locale- birreria Zum Loeweneck di via Magellano, è davvero quartese: ieri mattina nel corso di una cerimonia organizzata nella sala degli affreschi dell’ex Convento dei cappuccini, la presidente del consiglio Rita Murgioni e il sindaco Graziano Milia gli hanno consegnato una targa e le chiavi della città sancendo la cittadinanza benemerita votata all’unanimità da Giunta e Consiglio.

«Quando ancora non abitavo a Quartu» ha detto Milia, «l’unico locale della città che conoscevo era la sua birreria. Eravamo tutti più giovani, ma è qualcosa che è rimasto nel cuore di tutti». E ancora la presidente del consiglio Rita Murgioni, «sono molto contenta, conosco Michele da quando è arrivato in città e mai avrei opensato che con il consiglio comunale avrei contributo a dargli questa onorificenza. E devo dire che gli anni sono passati ma lui è sempre quel ragazzo di allora, pieno di entusiasmo e di amore per il suo lavoro e per la nostra città».

