«Le chat dei giochi e regali virtuali per l’adescamento» 

Un messaggio nella chat online di uno dei giochi di una console per videogame o di quelli scaricati sul cellulare. L’adescatore ci prova e se il bambino-ragazzino non è seguito da un adulto, c’è il rischio di finire nella rete. Perché il mostro si finge adolescente, conquista la fiducia della vittima riuscendo a ottenere il suo numero di telefonino. Così il dialogo si trasferisce su whatsapp e il mostro-pedofilo può arrivare anche nelle chat di classe o dello sport praticato dal giovanissimo e raggiungere così altre potenziali vittime.

«Questa è una delle tecniche maggiormente usate dagli adescatori», dice Francesco Greco, il dirigente della Polizia Postale che coordina gli agenti del settore tutela dei minori, investigatori preparati per scovare i pedofili. «La finalità di queste persone è ottenere una foto intima del minore, o un video. Per conquistare la fiducia del ragazzino fanno anche regali virtuali, utili per superare dei livelli o per ottenere dei personaggi di un gioco». Questo il pericolo per i maschietti. Per le ragazzine la minaccia è rappresentata dai social: «Vengono inviati messaggi privati per concorsi a premi oppure il dialogo in chat inizia per un “mi piace”». E tutti questi pericoli vengono ricordati ogni volta dai poliziotti impegnati in numerose campagne d’informazione anche nelle scuole. (m. v.)

