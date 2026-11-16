Le storie sarde sono ancora la sua lettura preferita, soprattutto di notte. E a cento anni Nandino Desogus continua a sfogliare racconti e detti popolari, con una memoria che non ha perso smalto.

Nato a Sant’Andrea Frius, ha festeggiato il secolo di vita sabato nella casa in cui abita con la moglie Fiorenza e circondato dalle cinque figlie, dai nipoti, dai pronipoti e da tanti compaesani. Di cose da raccontare ne ha parecchie, a cominciare dalle stagioni di lavoro in Svizzera. La prima partenza risale al 1963, quando raggiunse Basilea; poi tornò altre cinque volte, ad Adelboden. Ricorda con orgoglio gli anni trascorsi lontano da casa e l’impegno per crescere la famiglia.

Oggi è quasi del tutto autosufficiente, con le figlie che gli stanno accanto. E quando il discorso cade sui giochi di un tempo, riaffiorano su barralliccu e su sulittu, che condivideva con nipoti e nipotine. Sono frammenti della vita di paese che racconta volentieri, passando dai lunghi viaggi di lavoro ai pomeriggi trascorsi con i più piccoli, sempre con il gusto di ricordare e di sorridere insieme.

Per il compleanno non sono mancati gli auguri del paese. A casa Desogus sono arrivati il parroco don Angelo Cardia, il sindaco Simone Melis e una rappresentanza della Giunta. L’amministrazione gli ha consegnato un quadro con pergamena ricordo; ha ricevuto anche una pergamena con gli auguri di papa Leone. «Un secolo di vita è un patrimonio prezioso fatto di ricordi, valori e testimonianze», ha detto Melis. E lui, alla domanda su come ci si senta al traguardo, ha risposto col sorriso: «Non ci credevo manco io di arrivarci. Tra una revisione e un’altra ce l’abbiamo fatta».

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