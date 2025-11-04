VaiOnline
Giornata speciale
04 novembre 2025 alle 01:23

Le cento candeline di Giuseppa Salaris 

Grande festa per i cento anni di Giuseppa Salaris. Nata a Suni il 3 novembre del 1925 e arrivata a Cagliari nel 1955, l’anziana nonnina ha visto crescere in città la sua numerosa famiglia: cinque figli (2 uomini e tre donne), 13 nipoti, 16 pronipoti e 1 trisnipote. A tutti loro si è dedicata e si dedica con amore. «La comunità cagliaritana si stringe attorno a Giuseppa in questo giorno speciale», ha detto il presidente del Consiglio, Marco Benucci, consegnandole una medaglia ricordo. Un omaggio le è arrivato anche dai carabinieri.

