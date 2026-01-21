Le cento candeline di Giovanna 

Assemini festeggia una nuova centenaria. È tzia Giovanna Roccu, originaria di Abbasanta e asseminese di adozione, che ha spento le candeline circondata dall’affetto dei familiari nel pensionato “Norma 2” di via Carmine. a testimonianza di quanto il traguardo di Giovanna sia un patrimonio condiviso da tutto il territorio. La sua è stata una vita scandita dal lavoro e da una resilienza silenziosa, tipica di una generazione che ha attraversato il Novecento con dignità e profondo attaccamento alle proprie radici.

«Un ringraziamento speciale va a Pierino Vargiu e Angela Mereu - hanno commentato i familiari della donna - instancabili “ambasciatori dei centenari”, che con la loro opera di documentazione permettono di custodire e tramandare queste storie preziose».

Tzia Giovanna non è soltanto una testimone del passato, ma un esempio vivente dei valori e della tempra che rendono l’Isola celebre nel mondo. Cent'anni di sacrifici e amore che diventano orgoglio per l’intera comunità asseminese e sarda.

