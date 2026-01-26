Le cento candeline di Albina Ollosu: «L’elisir di lunga vita? L’amore e la fede» 

Ha raggiunto i cento anni di vita festeggiata dai suoi familiari e dalla comunità intera. Albina Ollosu, neo centenaria di Sinnai, si aggiunge così alla lunga schiera degli grandissimi anziani del paese. Domenica la neo nonnina si è trattenuta a lungo con tutti, parlando del passato, dei problemi di oggi e ricevendo anche la targa del Comune che le è stata consegnata dalla sindaca Barbara Pusceddu.

Tanto l’affetto e la simpatia attorno alla centenaria che ha ricordato i tempi in cui confezionava i cestini in giunco e fieno e preparava il pane. Di quando ha sposato un agricoltore di Selargius, tornando poi a Sinnai dopo essere rimasta vedova. L’elisir di lunga vita? «L’amore per il lavoro e per la famiglia, e la fede». Ancora oggi, Albina Ollosu dimostra di avere molto meno dei suoi cento anni: conserva ancora una memoria di ferro e una buona salute. A tutti, alla fine della festa, ha dato l’arrivederci al prossimo compleanno. (r. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA