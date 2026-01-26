VaiOnline
Sinnai.
27 gennaio 2026 alle 00:29

Le cento candeline di Albina Ollosu: «L’elisir di lunga vita? L’amore e la fede» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ha raggiunto i cento anni di vita festeggiata dai suoi familiari e dalla comunità intera. Albina Ollosu, neo centenaria di Sinnai, si aggiunge così alla lunga schiera degli grandissimi anziani del paese. Domenica la neo nonnina si è trattenuta a lungo con tutti, parlando del passato, dei problemi di oggi e ricevendo anche la targa del Comune che le è stata consegnata dalla sindaca Barbara Pusceddu.

Tanto l’affetto e la simpatia attorno alla centenaria che ha ricordato i tempi in cui confezionava i cestini in giunco e fieno e preparava il pane. Di quando ha sposato un agricoltore di Selargius, tornando poi a Sinnai dopo essere rimasta vedova. L’elisir di lunga vita? «L’amore per il lavoro e per la famiglia, e la fede». Ancora oggi, Albina Ollosu dimostra di avere molto meno dei suoi cento anni: conserva ancora una memoria di ferro e una buona salute. A tutti, alla fine della festa, ha dato l’arrivederci al prossimo compleanno. (r. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Centro Sardegna.

Dorgali e Siniscola preparano le richieste di fondi

Fabrizio Ungredda
Regione

Manovra, polemiche sul doppio ruolo della governatrice

Oggi in aula si riprende dalla Sanità ma l’assessora ad interim non ci sarà 
Roberto Murgia
L’iniziativa

Capitale del mare 2026: Cagliari ci crede

Zedda: «Candidatura concreta, frutto del lavoro condiviso tra varie istituzioni» 
Alessandra Ragas
Tempi moderni

Lettere, un lento addio: sempre meno recapiti, via una cassetta su tre

Poste Italiane: «Razionalizzazione, ma non faremo come in Danimarca» 
Marco Noce
il caso

Lega-FI, scontro su Calenda e ultradestra

Tajani a colloquio con Marina Berlusconi dopo l’apertura ad Azione 