Le cento candeline del nonnino nato a Fonni e residente in città 

Nuoro e Fonni festeggiano un nuovo centenario. Ieri Stefano Cugusi “Peccioi” ha spento le 100 candeline nella sua casa di Nuoro, dove vive dal 1962. Si era trasferito in città dove ha lavorato per 24 anni come magazziniere nella ditta Devoto. Quinto di sette figli, ha frequentato a Fonni le scuole interrotte per aiutare il babbo in campagna e la mamma che gestiva un negozio.

Con il carro a buoi del padre si recava a Nuoro dai Devoto per rifornire la bottega: tragitto che durava due giorni. Sposato con Giuseppina Mureddu, scomparsa nel 2017, è padre di tre figli: Tina, Rita e Salvatore. Oggi ha due nipoti e tre pronipoti. Grande tifoso del Cagliari e Gigi Riva.

