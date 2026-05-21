Le ceneri di Monica a Capo Mannu 

Era talmente innamorata di Capo Mannu che anni fa aveva deciso di tatuarsi le due parole sul braccio. «Il suo desiderio era quello di riposare per sempre qui, nel “suo” mare, quel paradiso che amava tanto e dove trascorreva le vacanze da 50 anni, il nostro posto del cuore. Mia moglie me lo ripeteva sempre e io non posso non fare ciò che mi diceva ogni volta che vedeva quella spiaggia: la farò cremare e spargerò le sue ceneri a Capo Mannu».

Parla a fatica Carlo Sommacal, che attende il rientro in Italia, dalle Maldive, della moglie, la biologa marina e docente universitaria Monica Montefalcone, e della figlia Giorgia, rimaste intrappolate in una grotta sommersa nell'atollo di Vaavu.

Il legame con il Sinis

Carlo Sommacal, raggiunto telefonicamente, racconta il legame che sua moglie Monica, esperta subacquea e responsabile di alcuni dei progetti più importanti per la salvaguardia degli ambienti marini, aveva con le borgate di San Vero Milis. Alterna momenti di pausa in cui piange ad altri in cui riprende a parlare di lei in un momento così tragico. «Monica era talmente innamorata di Mandriola e Capo Mannu che, da un paio d'anni, diceva che, una volta andata in pensione, si sarebbe trasferita lì in via definitiva. Diceva poi che avrebbe voluto riposare per sempre in mare dopo la cremazione, nonostante fosse cattolica. E così sarà. Quando saranno terminate tutte le pratiche burocratiche».

Monica Montefalcone aveva un anno quando i suoi genitori la portarono per la prima volta in vacanza a Mandriola: «Amava tutto di quel paradiso - racconta il marito Carlo - la posidonia, il cibo, le persone, ma soprattutto la lentezza e la tranquillità, il poter prendere un caffè con calma davanti al mare, chiacchierando con gli amici, il poter ammirare gli anziani fuori dalle loro case che guardano il tempo passare, il selvaggio. Diceva sempre che la costa di San Vero Milis era come un farmaco che abbassa la pressione. Mi ha insegnato ad amare questo posto, che inizialmente non apprezzavo - svela Carlo Sommacal - Le dicevo sempre che non c'erano servizi, che non c'era vita, solo noia. Poi, grazie a lei, ho capito che la vera bellezza era proprio tutto questo».

La sua vita a Mandriola

Nella borgata del Sinis, Monica Montefalcone aveva tantissimi amici: «I più cari, in realtà - racconta ancora il marito Carlo, che fatica a immaginare la sua vita senza di lei - Qui Monica si rigenerava, si rilassava, diventava ancora più bella, brillava. Se penso che un giorno rivedrò anche io tutti i suoi amici sardi che poi sono diventati anche i miei e lei non ci sarà, crollo a terra adesso. Se penso di entrare nella nostra casa, dove per una vita abbiamo trascorso le vacanze, muoio. Non so come farò».

Il ricordo

Monica Montefalcone era talmente amata che uno dei suoi più cari amici, Gianni Lutzu, suo vicino di casa a Mandriola, ha lanciato l'idea di chiedere al Comune l'intitolazione della pineta. «Qui del resto Monica ha trascorso 50 anni della sua vita, tre mesi all'anno - racconta l'amico Gianni - Stiamo parlando di una donna che ha dedicato la sua vita alla scoperta e allo studio delle meraviglie sotto il mare».

Anche sul corpo di Monica Montefalcone nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia. Poi il funerale, la cremazione e infine il suo ultimo viaggio: destinazione Capo Mannu.

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