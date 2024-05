Le ceneri dei sub affidate al mare 

Inviato

Villasimius. Insieme. Stefano Bianchelli e Mario Perniciano riposeranno così come hanno vissuto la loro grande, sconfinata passione per il mare: insieme. Ieri, dopo una toccante cerimonia laica nel porticciolo di Villasimius, le urne con le ceneri dei due sub annegati domenica 5 maggio nelle acque fra l’isola di Serpentara e quella dei Cavoli sono state portate al largo dello scoglio di Santo Stefano, seguite da un corteo di imbarcazioni cariche di amici e compagni di immersioni e affidate al mare dai familiari più stretti.

Il silenzio e i discorsi

All’appuntamento nel porticciolo si sono presentati in tanti. Uomini e donne, giovani e meno giovani. C’è un silenzio rotto soltanto dal gemito di una passerella che porta ai moli. Nella banchina, su un tavolinetto nero, ci sono le urne cinerarie: azzurre, identiche, costruite con un materiale biodegradabile studiato appositamente per la dispersione in acqua. Fra tre giorni, degli involucri non sarà rimasto nulla e le ceneri dei due amici si disperderanno nell’acqua.

È il momento dei discorsi. Brevi, affettuosi. Stefano? Un uomo assetato di conoscenza, che spingeva tutti a stare sempre un passo avanti. Mario? Un concentrato di energia. «Erano inseparabili, li avevo soprannominati Tom e Jerry», trova la forza di sorridere Annalisa Deidda, la compagna di Stefano. «Come una fetta di pane e la Nutella», rincara la dose un compagno di immersioni. «Per 26 anni, quando abbiamo avuto bisogno di loro, ci sono sempre stati. Ora, ogni volta che andremo sott’acqua, saranno con noi». Emanuela Bianchelli, la sorella di Stefano, si guarda attorno commossa: «Non immaginavo quanto affetto, quanto amore circondasse mio fratello in questo posto che aveva scelto come casa», dice.

Il corteo in mare

Poi di nuovo il silenzio. A turno, uno per volta o a coppie, ci si avvicina alle urne per una carezza, pochi secondi di raccoglimento, qualche parola mormorata a fior di labbra. Quindi, ordinatamente, tutti sui gommoni. L’Area marina protetta ha messo i suoi a disposizione dei familiari stretti: quelli che materialmente parteciperanno al momento solenne dell’ultimo tuffo, quello delle urne. Gli altri salgono sui gommoni dei vari operatori del porto. Il corteo si avvia, tranquillo e silenzioso su un mare appena mosso da un fresco vento di levante. Si esce dal porto e si punta a sud, lasciandosi sulla sinistra la Vecchia Fortezza fino a superare lo scoglio di Santo Stefano. Qui lo stop: proseguono solo i tre gommoni dell’Area marina protetta. Si fermano al largo. Le due urne vengono affidate al mare. Qualcuno lascia andare sulle onde un paio di fiori. E si rientra in porto, senza troppa voglia di dire altro.

L’inchiesta in corso

Toccherà all’inchiesta della Procura della Repubblica di Cagliari, coordinata dalla pm Rita Cariello, chiarire nel dettaglio gli aspetti della tragedia subacquea: dopo le autopsie eseguite la settimana scorsa all’ospedale Brotzu di Cagliari dal medico legale Roberto Demontis, da cui si è accertato che Bianchelli e Perniciano sono entrambi morti per annegamento, si attende l’esito dell’esame delle attrezzature utilizzate durante l’immersione a meno 107 metri, fatta con l’obiettivo di fissare un gavitello di segnalazione al relitto della nave San Marco.

