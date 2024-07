«Le ceneri dei defunti non siano disperse, svanirebbe il ricordo» 

Il pericolo è quello di ridurre la vita e la morte a una sconsolata “domenica delle salme”, come cantava amaro De André. Di fronte a una sempre crescente richiesta di persone che chiedono la dispersione delle proprie ceneri in natura (fiumi, mare, montagne… ), la posizione della Chiesa è molto chiara. Per un cristiano, afferma monsignor Ferdinando Caschili, 67 anni, dal 2021 Vicario generale della diocesi di Cagliari, «punto fermo è che, dopo la morte, le ceneri del defunto non possono essere disperse».

No alla dispersione

Una posizione ribadita, di recente, dal Prefetto del Dicastero per la Dottrina della fede: sì alla cremazione, no alla dispersione delle ceneri. «Anche se», precisa monsignor Caschili, «vista la crescente richiesta, sono allo studio alcune aperture circa la possibilità che le ceneri siano sepolte in luoghi comuni o, in parte, in un luogo caro al defunto». A Bologna, il cardinale Zuppi - presidente dei vescovi italiani - ha costituito un’apposita commissione per cercare di dare risposta davanti al moltiplicarsi della scelta di cremare i defunti e disperdere le loro ceneri in natura.

Sì alla cremazione

Già da tempo non esiste alcun divieto, da parte dell’autorità ecclesiastica, alla scelta della cremazione del defunto. «Il problema, piuttosto, è la successiva custodia delle ceneri che - afferma il Vaticano - devono essere conservate in un luogo sacro (cimitero), e anche in un’area appositamente dedicata allo scopo, a condizione che sia stata adibita a ciò dall’autorità ecclesiastica». Una materia, in realtà, dove regnano incertezza, confusione di ruoli e, di conseguenza, il rischio di pericolose derive. «A cominciare dallo scollamento», precisa monsignor Caschili «fra i congiunti del defunto e la parrocchia di appartenenza: spesso tutto si risolve - nella maggioranza dei casi - in una “trattativa privata” con l’agenzia funebre, senza un dialogo d’approfondimento col sacerdote».

Esorcizzare la morte

Acuita probabilmente dal devastante passaggio del Covid, con lo strascico delle frettolose e anonime benedizioni dei feretri, oggi la parola d’ordine sembra essere quella di chiudere la “pratica morte” nel più breve tempo possibile. «Lo stesso ruolo della parrocchia, della comunità che condivide il dolore della famiglia colpita dal lutto, è oggi sfuocato da un rituale all’insegna della rapidità, sino alla restituzione del cofanetto con le ceneri». Oltre l’aspetto “pastorale”, quale la custodia e il decoro della conservazione delle ceneri, a preoccupare la Chiesa è anche un aspetto “culturale”, il rischio cioè che si perda la “memoria storica” di intere generazioni una volta che gli attuali “custodi domestici”, spesso anziani, alla loro morte non potranno più garantire questa consegna ai loro discendenti. «I camposanti sono pagine aperte di storia, civile e religiosa, delle nostre comunità, dove pregare ma anche ricordare, scrivere, trasmettere valori e testimonianze. Un patrimonio che rischiamo di perdere per sempre».

Occasione di catechesi

Ma c’è ancora un aspetto che monsignor Caschili non intende tralasciare: «L’esperienza della morte è momento straordinario di catechesi, a partire dalla dignità e sacralità del corpo umano, alla luce dell’incarnazione di Gesù: «siamo tempio dello Spirito Santo destinato alla Resurrezione, alla vita eterna, anche se questo corpo fosse andato completamente distrutto o disperso, come per le sciagure aeree, i bombardamenti o i terremoti. Compito e ruolo della comunità cristiana resta allora quello della custodia, vigile e decorosa, di questi resti mortali rifuggendo da “altarini casalinghi” come da radicali annientamenti».

