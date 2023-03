Le cavallette si battono con un’app 

La tecnologia viene in soccorso. Le squadre di Laore dialogano con un’applicazione per smartphone. La lotta alle cavallette passa soprattutto da qui. «I colleghi che stanno facendo il monitoraggio segnalano i siti di schiusa delle neanidi - dichiara Paolo Schirru, dell’agenzia Laore, dalla centrale operativa allestita nelle campagne di Noragugume -. La segnalazione si traduce immediatamente in un blocco rosso sulla mappa. Dopodiché, la squadra dei trattamenti si dirige subito nella zona geo-localizzata ed effettua la disinfestazione». Marcello Onorato, direttore di Laore, puntualizza: «Dopo le prime schiuse, arrivate in anticipo, stiamo procedendo già con le disinfestazioni. Usiamo deltametrina, e piretro naturale per i terreni con certificazione biologica».

Senza sosta

Nella centrale operativa di Noragugume si lavora con ritmi incessanti. Non c’è tempo da perdere, occorre arginare l’invasione delle cavallette prima che sia troppo tardi. Le squadre vanno e vengono, a bordo di pick-up e quad: si dirigono nelle campagne circostanti, raggiungono quei siti dove vengono segnalate le schiuse, applicazione alla mano. La macchina organizzativa messa in campo da Laore può contare su oltre cento uomini e decine di mezzi. La fase del monitoraggio del territorio appare già in secondo piano: l’aumento delle temperature ha cambiato i programmi e le priorità. «Stiamo intervenendo sia con gli atomizzatori a spalla sia con i quad, perché ci permettono di raggiungere anche i luoghi più impervi - spiega Onorato -. Per la disinfestazione usiamo pure gli atomizzatori presenti sui nostri fuoristrada. Per quanto riguarda i prodotti, gli insetticidi, stiamo invece facendo ricorso alla deltametrina e, grazie a una deroga del prefetto di Nuoro, al piretro naturale per tutelare quelle aziende agricole che operano in biologico e che così possono salvaguardare la loro certificazione».

La Regione

«Iniziamo a vedere le azioni di contrasto all’emergenza, messe a punto dall’agenzia Laore con il supporto degli uomini di Forestas, del Corpo forestale e delle forze di polizia, come indicato dal prefetto di Nuoro», dice l’assessora regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta, che nella tarda mattinata di ieri ha fatto una nuova visita alla centrale operativa di Noragugume, con accanto i sindaci del territorio. «Si è partiti da un attento lavoro di studio, in collaborazione con le università, e si è arrivati a un piano d’azione tangibile - prosegue Satta -. I cittadini possono vedere concretamente ciò che la Regione sta facendo per la tutela degli agricoltori, degli allevatori e di tutti i sardi. Comprendo lo sconforto e la frustrazione di alcuni sindaci, ma invito anche i più reticenti a non cadere nella polemica e a unirsi all’attuale collaborazione di tutte le forze in campo».