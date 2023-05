Le cavallette finiscono in Procura 

La Fao promuove la Regione e le scelte fatte per contrastare l’invasione delle cavallette. E poco importa se la situazione nelle campagne del centro Sardegna appare fuori controllo o se molti allevatori annuncino la fuga dall’Isola e un esposto in Procura, travolti da una devastazione che da anni non conosce fine. «La gestione dell’emergenza messa a punto da Regione e Laore è ottimale e sta proseguendo secondo gli obiettivi prefissati», dice l’assessora dell’Agricoltura, Valeria Satta. «Ce lo confermano gli esperti della Fao che il 29 maggio verranno in Sardegna per valutare l’andamento del lavoro. Certo, è vero che nella lotta alle locuste si è partiti in ritardo e che in questi anni si è fatto poco».

Ammissione

L’esponente della Giunta Solinas mostra schiettezza. Incassa i complimenti e le rassicurazioni degli esperti Fao, ieri mattina collegati da Roma in videoconferenza. Al tempo stesso, però, non assolve la politica regionale. «In questi anni la Regione non ha fatto nulla per risolvere il problema delle cavallette nelle nostre campagne», tuona Sergio Sulas, allevatore di Bolotana e delegato Copagri per l’emergenza locuste. «I miei terreni sono invasi, sebbene li abbia arati a mie spese e siano state effettuate le disinfestazioni con il piretro naturale, per poter conservare la certificazione biologica. Vedere 3 o 4 ettari di erbai ricoperti di cavallette fa male. Mi viene quasi da dire che ho preparato un pasto bilanciato per questi insetti». Sulas aggiunge, sconsolato: «Un disinfestatore molto esperto venuto in azienda per trattare i miei terreni ha candidamente ammesso che al massimo stanno ammazzando il 15 per cento delle cavallette. Questo dato fa capire come sia pressoché impossibile gestire quest’invasione».

Regione e Fao

«Abbiamo avuto conferma, da parte dei massimi esperti al mondo sulla gestione delle emergenze create dalle locuste, che le diverse fasi del nostro piano operativo si stanno svolgendo nei tempi e modi migliori», dichiara Valeria Satta. Dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, in via Pessagno a Cagliari, ieri mattina l’assessora si è rapportata con i referenti della Fao, alla presenza del commissario di Laore, Gerolamo Solina. Ha dialogato e ricevuto rassicurazioni sull’operato di Regione e Laore da Shoki Al Dobai, team manager locust dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura e della Fao (Divisione produzione e protezione delle piante); quindi, da Alexander Latchinsky, esperto Fao nella gestione delle locuste. In collegamento da Nuoro anche il prefetto, che non nasconde la sua preoccupazione per il clima di tensione che si respira nel centro dell’Isola. Giancarlo Dionisi scende in campo, cerca di arginare le polemiche, di placare gli animi. Di fatto, invita a non puntare il dito contro gli uomini di Laore, prima del tempo. E magari, a fare valutazioni solo più avanti, a fine estate.