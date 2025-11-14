VaiOnline
Il Comune.
15 novembre 2025 alle 00:35

Le cause? Furti, raid vandalici e roditori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È un problema che gli uffici comunali che si occupano della manutenzione dell’illuminazione pubblica conoscono bene. Ci sono quelli che danneggiano le centraline per rubare l’elettricità, gli altri che spaccano tutto per portarsi via cavi di rame (come quelli che se ne sono portati via quasi quattro chilometri tra l’Asse mediano e viale Elmas). Poi ci si mettono pure i roditori, che si “mangiano” i cavi e mandano in tilt l’illuminazione di strade e interi quartieri.

Per l’illuminazione pubblica il Comune è in fase di aggiudicazione di una gara da circa 3,5 milioni di euro per la manutenzione dei prossimi tre anni. La partecipazione di 43 imprese ha richiesto tempi aggiuntivi per le verifiche sull’aggiudicatario. Nel frattempo, nelle more dell’affidamento del nuovo servizio, il Comune ha affidato la gestione della manutenzione a una ditta in modo da poter intervenire sulle singole criticità: che però, nell’ultimo mese mese, per le cause precedentemente elencate, si sono moltiplicate.

L’illuminazione di Cagliari, quindi, dovrebbe funzionare meglio appena l’appalto sarà affidato. Nel frattempo il Comune ricorda che i cittadini possono inviare le segnalazioni di guasti o malfunzionamenti a illuminazionepubblica@comune.cagliari.it. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Giunta, la staffetta tra Satta e Agus diventa un giallo

Slitta ancora il cambio all’Agricoltura, oggi confronto Progressisti-presidente 
Roberto Murgia
L’intervista

«Le strade? Più intelligenti dei nostri errori»

«Michele non avrebbe mai sopportato che la rassegnazione bloccasse il paese: ora servono fatti» 
Giuseppe Deiana
Il caso

Negli atti dell’inchiesta la ragnatela di enti del sospetto raggiro

Conservatoria, il 18 l’interrogatorio per Sanna e gli altri due arrestati 
Francesco Pinna
La trasmissione

Malattie reumatologiche, percorsi di cura adeguati caso per caso

La qualità della vita dei pazienti può essere gravemente limitata 
Protesta

Studenti in piazza, scontri e tensioni

Manifestazioni in 50 città italiane (anche a Cagliari): «Siamo in ventimila» 
Il conflitto

Mosca scatena l’inferno su Kiev

Almeno 6 vittime nell’attacco alla capitale, anche due bambini tra i 35 feriti 