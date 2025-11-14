Le cause? Furti, raid vandalici e roditori 

È un problema che gli uffici comunali che si occupano della manutenzione dell’illuminazione pubblica conoscono bene. Ci sono quelli che danneggiano le centraline per rubare l’elettricità, gli altri che spaccano tutto per portarsi via cavi di rame (come quelli che se ne sono portati via quasi quattro chilometri tra l’Asse mediano e viale Elmas). Poi ci si mettono pure i roditori, che si “mangiano” i cavi e mandano in tilt l’illuminazione di strade e interi quartieri.

Per l’illuminazione pubblica il Comune è in fase di aggiudicazione di una gara da circa 3,5 milioni di euro per la manutenzione dei prossimi tre anni. La partecipazione di 43 imprese ha richiesto tempi aggiuntivi per le verifiche sull’aggiudicatario. Nel frattempo, nelle more dell’affidamento del nuovo servizio, il Comune ha affidato la gestione della manutenzione a una ditta in modo da poter intervenire sulle singole criticità: che però, nell’ultimo mese mese, per le cause precedentemente elencate, si sono moltiplicate.

L’illuminazione di Cagliari, quindi, dovrebbe funzionare meglio appena l’appalto sarà affidato. Nel frattempo il Comune ricorda che i cittadini possono inviare le segnalazioni di guasti o malfunzionamenti a illuminazionepubblica@comune.cagliari.it. ( ma. mad. )

