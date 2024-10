Le cattive maestre di Maria Cafagna 

Maestre lo sono state, nel bene e nel male erano un modello. Cattive pure, come lo sono tutte le donne che fanno di testa propria, e pace per le convenzioni sociali che le avrebbero preferite più composte, discrete, defilate. E invece, come racconta Maria Cafagna in “Cattive maestre” (Sperling & Kupfer), Ambra Angiolini, Maria De Filippi, Ilary Blasi, Belén Rodríguez e Paola Cortellesi hanno scelto di mostrarsi, farsi sentire, cambiare. Insomma, ciascuna, a modo suo, ha deciso di essere sé stessa e non come gli altri la volevano.

Anche per questo Cafagna, nata in Argentina nel 1988, cresciuta in Puglia e residente a Roma, scrittrice e autrice di podcast, ha voluto raccontarle nel suo primo libro. Con Valeria Usala, lo presenterà domani a Cagliari, nella sede della Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto” (via dei Genovesi 114), alle 18,30.

Che cos’è “Cattive maestre”?

«Mi piace dire che è un saggio di formazione, come lo ha definito Francesco Cancellato, il direttore di Fanpage.it. Un saggio, perché attraverso l’analisi di immagini, articoli, interviste, ripercorro la storia di alcune protagoniste della tivù commerciale e di come hanno influenzato la mia generazione. Nello stesso tempo è anche la mia storia privata, comune a tante bambine degli anni Novanta, i cui genitori, in barba agli ammonimenti pedagogici, lasciavano davanti al televisore con un’unica raccomandazione: non stare troppo vicino allo schermo se no ti fa male agli occhi».

Perché proprio loro?

«Ciascuna è legata a un ruolo o a un momento di quel periodo. Angiolini richiama la discesa in campo di Silvio Berlusconi; Blasi è l’emblema della favola: la velina che sposa il calciatore; Rodríguez rappresenta lo stereotipo della bella e dannata; De Filippi, come diceva di lei Raffaella Carrà, è la più importante imprenditrice dell’audiovisivo in Italia. Cortellesi sostituisce un’altra maestra a cui avrei voluto dedicare un’intervista, ma all’ultimo momento non ha potuto farla».

Il titolo ne richiama un altro molto noto.

«E sì, perché la mia è una provocazione. Quando Karl Popper scrisse “Cattiva maestra televisione” (pubblicata nel ’94, l’anno in cui morì), io avevo sei anni, lui era un filosofo parecchio anziano, e parlava di ciò che io guardavo. Allora, ho deciso di ribaltare la sua prospettiva e raccontare quella stessa realtà dal mio punto di vista».

Alcune donne che ha scelto sono personaggi discussi.

«La scelta non è stata casuale, volevo analizzare le figure più controverse anche sul piano politico. Comunque, io non amo i giudizi trancianti, quando parliamo di tv bisogna cogliere le sfumature ed evitare il bianco e nero. In quel periodo, chi non sosteneva le politiche di Berlusconi attaccava anche le sue televisioni e, il più delle volte, chi ci lavorava. Sono d’accordo con Paola Cortellesi quando sostiene che questi modelli femminili altro non sono che “archetipi narrativi”. Dalle Lolite di Gianni Boncompagni (Angiolini), alla principessa che sposa il principe azzurro (Blasi), alla donna spietata (De Filippi) e infine, la fatalona (Rodríguez)».

Che cosa hanno in comune?

«Sicuramente l’ambizione, e, naturalmente, aver lavorato tutte per la televisione commerciale. Le figure femminili della Rai sono più rassicuranti e meno divisive».

Con le loro scelte, hanno contribuito alla causa femminista?

«Questo è un interrogativo aperto. Diciamo che sono femministe inconsapevoli, perché le loro battaglie non sono collettive, ma personali».

La tv è ancora modello per le nuove generazioni?

«Le nuove generazioni hanno altri strumenti per intrattenersi, come YouTube e i social. I contenuti però, rimangono gli stessi. Le influencer mi ricordano i vip televisivi, e le loro stories le televendite».

