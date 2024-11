Le casupole in legno? Per il mercatino di Costa Rei  

La casetta di legno che si trova in Piazza Europa «non è idonea per il servizio di infopoint» e allora ecco che – perlomeno sino al 31 dicembre – sarà data in comodato d’uso gratuito al centro commerciale naturale di Costa Rei assieme alle altre otto sotto la loro gestione dalla scorsa estate.

Si chiude così la vicenda delle dieci casette in legno acquistate la prima volta dalla Pro Loco, cedute poi al Comune e quindi girate (tranne una che è stata rovinata dai vandali) al centro commerciale che le ha utilizzate in particolare per i mercatini estivi della Coldiretti a chilometro zero, in piazza Colombo. Un affidamento temporaneo quello stabilito dalla Giunta comunale, sino a quando cioè non verrà espletata una gara pubblica per assegnarle per i prossimi dieci anni.

Le casette furono acquistate per ventimila euro nel dicembre del 2022 e sarebbero dovute servire in occasione di particolari eventi organizzati dalla Pro Loco. Così come effettivamente è accaduto. La stessa Pro Loco, viste anche la difficoltà nel gestirle, le ha poi donate al Comune. Le casette sono quindi finite “parcheggiate” (ed inutilizzate) nel piazzale ex De Vizia (dove, nel frattempo, due sono state danneggiate dai vandali). Da qui la decisione di affidarle provvisoriamente al Centro commerciale (che ne ha fatto richiesta). Quanto all’infopoint in Piazza Europa ne sarà allestito uno nuovo con una spesa di circa settemila euro. (g. a.)

