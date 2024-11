«Le casette di Natale nascondono i negozi» 

Polemiche in vista del Natale in piazza Umberto a Sant’Antioco. I commercianti evidenziano che le casette di Natale impediscono la visuale delle vetrine e chiudono gli spazi alle panchine.

La protesta arriva da parte di tutti gli operatori commerciali della piazza dove hanno sede una gioielleria, un’erboristeria, un negozio d’abbigliamento, una pescheria friggitoria e un bar. «Non è solo limitano la visibilità delle vetrine - ha detto Giovanni Siddi - ma non va bene proprio il modo in cui sono posizionate. La piazza così non è fruibile, le panchine sono di spalle alle casette e non sono accessibili, le casette sono davanti agli spazi pedonali. Ho cercato di aprire un dialogo costruttivo per proporre soluzioni che integrassero meglio le realtà esistenti, ma le mie osservazioni sono state ignorate o minimizzate. Questa mancanza di dialogo ha portato a decisioni che oggi compromettono la vivibilità e la funzionalità della piazza».

Fino a ieri mattina, sono proseguite le discussioni dei commercianti con gli operai addetti al montaggio. «Sono riuscito a farla spostare - dice Francesco Pau - era praticamente attaccata all’ingresso della mia attività e quasi impediva l’accesso». Una piazza suddivisa in 3 spazi probabilmente insufficienti ad ospitare le casette: «Forse sono troppe in così poco spazio. Sono assolutamente solidale con i colleghi - dice Lina Murgia - ci sono ragazzi che stanno aprendo oggi e in questo modo anziché aiutarli, gli si chiude completamente la possibilità di lavorare». E ancora. «L’erboristeria risulta completamente nascosta da qualsiasi parte si guardi - dice Luisa Giamporcaro - io sono favorevole alle casette e al mercato di Natale, ma non così, anziché integrarsi alle attività esistenti, rappresentano un muro che chiude completamente». Dal Comune rispondono che sono stati rispettate le distanze e i passaggi per i pedoni e per i disabili. «Invitiamo tutti ad approcciare con spirito positivo questa novità, a viverla come un’opportunità per valorizzare la nostra città e le nostre attività e a credere che andrà bene. Una visione positiva - ha detto l’assessora alle Attività produttive Roberta Serrenti - porta sempre cose belle, mentre un approccio negativo può solo generare difficoltà. Siamo convinti che, con la partecipazione e l’entusiasmo di tutti, la fiera mercato natalizia sarà un successo e contribuirà a rendere il nostro natale ancora più bello».

