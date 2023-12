Le case sugli alberi 

Nelle due puntate di oggi, alle 21 su Videolina, i nostri eroi si sposteranno dal centro al nord dello Stivale. Sarà in Toscana, a Poppi, provincia di Arezzo, che Floris e Nu dormiranno nella casa, per ora, più lussuosa e incredibile: una struttura alta, che domina le chiome degli alberi, con una parte interamente in vetro. Preparatevi. Ma come non bastasse, dalla Toscana, ecco che i due ragazzi raggiungono la provincia di Cuneo, in Piemonte, per trascorrere la notte dentro la casetta sull’albero più fiabesca di tutto il viaggio: quella de “Il Giardino dei Semplici”. E se avete bimbi in casa, metteteli di fronte alla tv.

