Le case storiche rinascono come museo 

L’idea è quella di ristrutturare alcune case del secolo scorso e farne il museo della “Longevità, Dna libro della vita, storia, cultura e tradizioni”. Il comune di Perdasdefogu ha avviato uno studio progettuale sulle antiche abitazioni di piazza della Longevità. In cassa ci sono circa 200 mila, ma l’ente si sta muovendo alla ricerca di ulteriori fondi. C’è bisogno però dell’aiuto dei cittadini. L’amministrazione lancia un appello per contribuire donando vecchi attrezzi agricoli o utensili domestici tradizionali. «Ogni oggetto sarà accompagnato da un’etichetta con il nome del donatore, quale segno di riconoscenza e memoria - spiega il sindaco Bruno Chillotti -. Il materiale verrà esposto nei locali delle vecchie scuole elementari, in attesa della sistemazione definitiva nelle abitazioni storiche. Si chiede la massima collaborazione da parte della comunità. Questo museo rappresenta un’iniziativa di grande valore culturale e didattico, soprattutto per le nuove generazioni e per l’importante ruolo che avrà nella conservazione del patrimonio storico e identitario». Per la consegna degli oggetti o informazioni è possibile rivolgersi all’assessore Salvatore Mura, al consigliere Antonio Lai, o Giovanni Fresi del gruppo grotte Ogliastra.

RIPRODUZIONE RISERVATA