Le case? Solo in vendita 

Nemmeno un buco sul mercato degli affitti. Negli ultimi mesi la ricerca di una casa in affitto si è trasformata in un incubo per lavoratori, coppie giovani e famiglie. Le agenzie immobiliari hanno pochissime offerte e nei vari gruppi su internet si susseguono disperate richieste, ma raramente compaiono proposte di appartamenti da affittare e ci si ritrova costretti a dover cercare un immobile fuori dal paese.

L’analisi

«Diversi fattori hanno portato a questa paralisi», osservano dall’agenzia immobiliare “L’Affare”, «una burocrazia fiscale che disincentiva un potenziale investimento e i proprietari optano direttamente per la vendita, dove il mercato non conosce crisi grazie alla presenza della ferrovia in paese. C'è poi una buona fetta di potenziali locatori che preferiscono tenere i loro appartamenti sfitti: l’ordinamento italiano, anche giustamente, tutela il più debole, e quindi gli inquilini, ma non tiene conto degli approfittatori».

Per tornare in possesso del proprio immobile ci vogliono anni e spese legali. «In passato è capitato di esserci ritrovati con gli appartamenti distrutti dagli inquilini», commenta Maria Patti, 47 anni, impiegata, proprietaria di alcuni immobili e che insieme ai fratelli ha ereditato a Serramanna la casa dei genitori, «è preferibile tenere la casa vuota pur di non rischiare».

«C’è una forte richiesta di case in affitto e gli immobili idonei si affittano subito, anche con la quota mensile di 500/600 euro» conferma Alessandro Piu, titolare dello Studio Immobiliare Piu, «a Serramanna ci sono molte case antiche, prevalentemente ereditate, spesso da più persone che non trovano un accordo, così i proprietari non investono in una ristrutturazione a causa di determinate normative, procedure e autorizzazioni. Molte di queste costruite da oltre 100 anni in mattoni crudi, che avrebbero bisogno di una serie di ristrutturazioni con costi ingenti, e per gli eredi risulta antieconomico affittarle».

Il Comune

«Come amministrazione», interviene il sindaco Gabriele Littera, «abbiamo in programma l’aggiornamento del Puc partendo dal Piano particolareggiato del centro storico. Devono trovare spazio misure che consentano di rendere nuovamente attraenti nel mercato immobiliare le case campidanesi e gli immobili sfitti in centro storico, Per esempio favorendo il frazionamento in più unità immobiliari dei singoli edificii pur salvaguardando gli aspetti paesaggistici e architettonici tradizionali, consentendo il recupero di edifici con minori rigidità rispetto all’utilizzo di materiali specifici e sostenendo coloro che intendano adeguare alle attuali norme di legge edifici che oggi non hanno le caratteristiche per poter essere oggetto di locazione. Abbiamo poi messo a disposizione fondi per le morosità incolpevoli, così come altre misure di tutela dei proprietari, andrebbero promosse in termini di consapevolezza».

