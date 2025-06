Le case popolari restano vuote 

La beffa delle case popolari: chiuse a chiave perché manca la graduatoria. In sintesi è la situazione degli alloggi vuoti del Comune di Sardara e dell’Agenzia regionale dell’edilizia abitativa che si scontra con l’emergenza abitativa. E così lo sfratto diventa l’incubo che tormenta molti residenti della cittadina termale. L’ultimo caso è di questi giorni: Andrea Cicala, 38 anni disabile, e la moglie Rita Sanneris, 31 anni, vivono con l’angoscia di non avere più una casa, quella nella quale vivono con un contratto di locazione deve essere restituita al proprietario entro il mese e nessuno è disposto ad affittarne un’altra.

Lo sfratto

«Premetto – dice lui – che il padrone dal quale viviamo da tre anni ci ha aiutato, ma ora non può. Lo capisco. Ci siamo dati da fare per trovare un’altra sistemazione. Il no dei privati è stato tassativo, così abbiamo bussato alle porte del Comune. A parte gli alloggi di Area vuoti, c’è una palazzina del Comune per i senza tetto, lavori ultimati da tempo e porte chiuse. Massima disponibilità a darci una mano, il fatto è che la graduatoria è scaduta e il bando per la nuova non è stato fatto». Commosso fino alle lacrime, aggiunge: «Il problema non sono i soldi, nonostante le tante difficoltà lavoro in campagna, in aziende agricole e pastorali. Possiamo pagare l’affitto. La paura è dover dormire in strada. Siamo stati a Cagliari da Area, ci hanno consigliato di rivolgerci al Comune». Comprensibile la disperazione della giovane moglie: «Non godo di buona salute, ancora di più con questo sfratto imminente, sono finita anche al pronto soccorso. Fossimo da soli ci saremmo arrangiati, ma non posso condannare mio figlio alla strada. Chi può ci aiuti. Le case ci sono. Abbandonate e chiuse. Un’ingiustizia sociale».

Gli alloggi

Sono sei quelli vuoti, anche se sotto la lente d’ingrandimento dei cittadini sono finiti quelli della palazzina di suora Illuminata, un edificio nel cuore del paese, donato dalla religiosa al Comune negli anni Ottanta. Abbandonato fino al 2008, quando l’amministrazione bussò alla porte della Regione e ottenne un contributo di circa 400mila euro per la ristrutturazione. Nel 2012 il via ai lavori. La burocrazia ha fatto il resto: 13 anni dopo nulla si muove. Paolo Zucca, oggi assessore ai Lavori pubblici, delegato al Sociale ai tempi del recupero dei fondi, racconta: «L’assegnazione degli appartamenti non può prescindere dalla graduatoria. Le persone che chiedono un alloggio sono diverse, indispensabile un criterio oggettivo. Da poco ho sollecitato gli uffici per il bando, l’impegno è ultimare l’iter a settembre. Dobbiamo evitare di spendere altri soldi pubblici come già successo, 70mila euro per l’umidità interna, dovuta all’abbandono». Mette le mani avanti: «La problematica interessa le case del Comune, non spetta a noi intervenire su Area. Solleciteremo la consegna degli alloggi vuoti, nulla di più».

