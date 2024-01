«Le case popolari pronte nel 2025» 

Impalcature e recinzioni da cantiere imbragano da qualche giorno le case popolari in via Aldo Moro a Villacidro, dove sono in corso importanti lavori di ristrutturazione che consentiranno di rendere agibili e assegnare gli alloggi popolari in una zona centrale del paese. «I lavori sono già stati affidati alla ditta, che sta procedendo in maniera spedita» conferma il sindaco Federico Sollai. «La conclusione degli appartamenti è prevista come da cronoprogramma entro la seconda metà del 2025, salvo gli imprevisti che possono talvolta verificarsi durante i lavori di restauro – prosegue Sollai – e verranno affidati tramite bando, che è in corso di elaborazione in quanto dobbiamo deciderne le linee guida».

Gli alloggi popolari dei due edifici dietro le Poste di via Repubblica sono stati costruiti nella seconda metà degli anni Cinquanta e con questo nuovo progetto si trasformeranno in appartamenti moderni, con impianti elettrici e di riscaldamento a energia rinnovabile. Una proposta in linea con le direttive di sostenibilità ambientale e riqualificazione urbana, dato che verrà realizzata anche un'area verde esterna.

«Alla fine dei lavori verranno collaudati e consegnati dieci nuovi appartamenti di 45 mq ciascuno. Saranno dei bivani con una stanza da letto, quindi adatti a ospitare al massimo due persone. Una soluzione a canone ridotto adatta in particolare alle giovani coppie, per rispondere alle esigenze abitative dei nostri concittadini», precisa il primo cittadino. Il progetto esecutivo era stato approvato nel dicembre del 2022 per un importo complessivo di 1.175.000 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA