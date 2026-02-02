Le case nuove sono un colabrodo 

Nuove di zecca, ma è proprio il caso di dirlo, le case di Su Pinu attese da più di 10 anni fanno acqua da tutte le pareti. Prima ancora di trasferirsi nel nuovo alloggio di edilizia popolare comunali di via Nurra, una donna di 46 anni affetta da sclerosi multipla, segnala gravi problemi. La donna vive con il padre, 72enne cardiopatico, e racconta con parole chiare le difficoltà che dovrà affrontare: finestre da aprire con una scala, balconi senza pavimentazione e infiltrazioni d’acqua dopo il ciclone Harry.

Il racconto

«Ho 46 anni e da 10 la sclerosi multipla. Vivo in un modesto alloggio Erp di proprietà del Comune di Nuoro in via Su Pinu (ex via Torres) con mio padre, pensionato anche lui invalido, cardiopatico 72 anni - racconta la donna - il 7 gennaio in sostituzione di quello vecchio, ci hanno consegnato le chiavi del nuovissimo alloggio Erp, sempre di proprietà del Comune, in via Nurra, palazzina A, piano terra. Abbiamo visionato l’alloggio e da subito notato cose che non tornavano; innanzitutto il sensibile aumento del canone di locazione, il fatto che per aprire le finestre di bagno e cucina serve una scala, i balconi non hanno pavimentazione ma sono in terra. Alle nostre domande del perché ci è stato risposto che sono stati progettati così perché sono alloggi “Green”».

Il maltempo dei giorni scorsi ha peggiorato la situazione. «La ciliegina sulla torta l’abbiamo avuta dopo Harry perché all’interno è penetrata tanta acqua attraverso le pareti. Il 21 gennaio - continua - abbiamo provveduto ad inviare una lettera di protesta corredata di fotografie al sindaco e alle Dirigenti di patrimonio e Infrastrutture a tutt’oggi senza avere alcuna risposta né chiamata; sottolineo questo aspetto perché io e mio padre dovremmo prendere possesso dell’alloggio entro 30 giorni dalla data di consegna delle chiavi, cioè entro il 7 febbraio»

Dal Comune

L’assessora ai Lavori pubblici Giulia Corda si è subito interessata: «Siamo perfettamente nei tempi utili a contestare eventuali difetti che le opere collaudate presentano e, dunque, a revisionare le problematiche segnalate dai cittadini. Dal 10 febbraio, come comunicato dal direttore dei lavori agli interessati, l’impresa si attiverà per porre rimedio alle carenze rilevate». Corda sottolinea come le infiltrazioni segnalate «riguardano il silicone da rivedere di alcuni infissi e i tubi di scolo dei terrazzini con aiuola previsti al piano terra, così come da progetto approvato che rispetta gli standard previsti dalla legge».

«Nulla esclude - aggiunge l’assessora - un domani di ripensare gli stessi, apponendovi delle mattonelle, ma c’è da considerare che questa Giunta si è insediata a progetto approvato. Lo stesso discorso vale per le finestre: sono state previste a vasistas nella cucina e nel bagno, allo scopo di evitare tentativi di effrazione, essendo gli alloggi in questione al piano strada. Al momento - conclude -, c’è l’urgenza di trasferire le famiglie per poter costruire gli altri alloggi Erp previsti».

RIPRODUZIONE RISERVATA