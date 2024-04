Le case diroccate cadono a pezzi 

Sono centinaia le case diroccate in tutto il territorio comunale. Concentrate principalmente nel centro storico. Sono state censite intorno al 2017, poi l’elenco è stato aggiornto nel 2020 con l’inizio degli studi funzionali al Piano urbanistico comunale. Vecchie case abbandonate tra i vicoli cadono e pezzi in balia di vandali e incuria. Talvolta i ponteggi per la messa in sicurezza divengono perenni. Le agevolazioni edilizie messe in campo dal governo nazionale e regionale hanno solo in parte ridotto il problema.

Gli strumenti

«Le ragioni dell’abbandono di queste strutture – spiega il sindaco Davide Burchi – sono dovute a dinamiche spesso economiche o semplicemente familiari, con tanti eredi o famiglie dove non ci si mette d’accordo. Le case non vengono assegnate e piano piano deperiscono fino a quando ristrutturarle diventa più oneroso che demolirle». Le agevolazioni edilizie a poco sono servite. «Ci sono stati anche strumenti importanti messi a disposizione, come il Paes, il 110 per cento, il 50 per cento. Però hanno conseguito il risultato sperato solo in parte, perché il numero è diminuito ma non in maniera sostanziale. Inoltre vivere in centro comporta una serie di scelte differenti rispetto a chi vuole vivere in periferia o in campagna». Il Puc potrebbe giocare un ruolo chiave, rendendo più attraente il centro storico, soprattutto con l’individuazione di diverse zone adibite a servizi, parcheggi in primis, che potrebbero convincere chi volesse andare a vivere in centro.

Verso il Puc

«Stiamo cercando di velocizzare l’iter del Puc proprio per questa ragione - continua il primo cittadino - perché sblocca nuove aree residenziali ma renderà anche più interessante ristrutturare in centro. Come amministrazione possiamo intervenire sotto due aspetti: con l’esproprio ordinario se c’è un progetto di sviluppo che si intreccia con la proprietà privata, oppure con il meccanismo della messa in sicurezza: se la casa crea un problema sulla pubblica via si fa un’ordinanza per la messa in sicurezza, se non viene rispettata, in ultima analisi, il Comune fa i lavori a spese del proprietario, confiscando l’area, che diventa di proprietà comunale. Anche a Lanusei ci sono parecchi problemi: «Ci sono diverse situazioni, con ponteggi ben visibili. Sollecitiamo sempre che vengano risolte. Meno si protrae una condizione precaria meglio è».