Le case di comunità sono cinque 

L’Asl del Medio Campidano accelera sul potenziamento della rete territoriale sanitaria: le Case di Comunità da due passano a cinque. Alle strutture di Sanluri e di Lunamatrona, previste inizialmente dalla missione 6 “Salute” del Pnnr, si sono aggiunte quelle di Arbus, Guspini e Villacidro, grazie alla rimodulazione del programma disposto dalla Regione. «I lavori nei primi presidi», dice la manager, Maria Francesca Ibba, «sono in via di completamento, aspettiamo la certificazione di un professionista che ne attesti la conformità».

L’assistenza

I cinque “ospedaletti” rientrano nel piano di potenziamento della medicina territoriale, che mira a un obiettivo ambizioso: portare la cura fuori dall’ospedale di San Gavino e dentro i quartieri e i piccoli Comuni. Servizi sanitari e sociosanitari più vicini ai cittadini, punti che garantiscono integrazione e continuità assistenziale. La nuova distribuzione nei Comuni di Arbus, Guspini e Villacidro non è stata a caso; oltre a seguire i criteri di densità abitativa e la necessità di servizi stabili nei due distretti sociosanitari di Sanluri e di Guspini, ha tenuto conto degli immobili presenti, sia per ridurre i tempi di apertura sia per le risorse economiche disponibili, oltre due milioni di euro. E così ad Arbus e a Villacidro le case della salute ospiteranno i servizi delle case di comunità, mentre a Guspini e a Sanluri saranno i Poliambulatori, a Lunamatrona il Centro Salute. «L’avvio», aggiunge Ibba, «sarà graduale, stiamo provvedendo all’acquisto delle attrezzature. Contiamo di rispettare il cronoprogramma, e arrivare puntuali alla partenza entro il secondo trimestre 2026».

I distretti

Un obiettivo ambizioso che entusiasma i sindaci dei 28 Comuni interessati, pur consapevoli che non sarà facile. Il presidente del distretto di Guspini, sindaco di Villacidro, Federico Sollai, commenta: «La soddisfazione c’è tutta, la Asl ha portato avanti un grosso lavoro, immobili pronti per aprire le porte. Inutile, però, nascondere il rischio che possano restare scatole vuote. Sappiamo che all’appello del personale mancano medici, infermieri e specialisti. Confidiamo in una soluzione rapida. Di questo passo non solo otteniamo l’effetto contrario, ma anche un peggioramento: abbiamo medici stressati, dovremmo alleggerire il carico di lavoro, magari eliminando la parte burocratica. I dottori devono curare. Punto». La pensa così anche il presidente del distretto di Sanluri, sindaco di Lunamatrona, Italo Carrucciu: «La consegna della nostra Casa di Comunità è imminente, salvo imprevisti a fine maggio. A giugno si parte, 12 ore al giorno. Ritornano i vecchi servizi, tre medici di base, un pediatra, il consultorio. Le altre figure restano un punto interrogativo».

L’invecchiamento

La preoccupazione è legata anche ai dati del territorio: 83 mila abitanti, 2.600 malati, soprattutto l’alto indice di vecchiaia, ogni 100 giovani sotto i 14 anni vi sono oltre 322 persone ultra 65enni, allarmante se confrontato con la media nazionale intorno ai 180.

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