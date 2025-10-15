Le case dell’acqua restano a secco 

Taniche, bottiglie e bidoncini restano vuoto: nelle case dell’acqua di Carbonia non arriva una sola goccia con buona pace di chi utilizza questo servizio per ridurre i costi per l’acquisto dell’acqua in bottiglia.

Tutto chiuso

Il servizio è stato temporaneamente sospeso sia nell’impianto realizzato una decina di anni fa all’interno del mercato civico al centro di Carbonia, sia in quello all’esterno della circoscrizione di Cortoghiana. Il disappunto degli utenti non si è fatto attendere perché il servizio, benché per il Comune e la municipalizzata Somica che lo gestisce, rappresenti più un costo che un beneficio economico, attira tantissime persone. Gli utenti preferiscono comprare l’acqua naturale o frizzante a 0,05 centesimi al litro. Acqua depurata e microfiltrata. Ma i guadagni per l’ente sono inferiori ai costi di gestione.Le case dell’acqua erano operative sino alla settimana scorsa. «Funzionavano perfettamente – ha dichiarato Roberto Trudu, pensionato che pure ieri si è recato al mercato nella speranza di poter riempire i contenitori – ma stavolta non abbiamo avuto notizie di atti di vandalismo che già in passato avevano provocato l’interruzione del servizio». Gli atti di teppismo si verificavano in prevalenza al mercato civico. In quasi dieci anni molto raramente (forse mai) si sono verificati negli impianti di Cortoghiana: «Quando sono stati fermati – fa notare Vincenzina Collu, pensionata della frazione – è stato per poche ore, mai per diversi giorni».

Il Comune

Restano alcuni misteri. Intanto sugli assessorati realmente competenti in materia (mai chiarito del tutto se si tratti dell’ufficio Ambiente oppure Manutenzioni). Le case dell’acqua erano operative sino ai pochi giorni prima del cambio della guardia alla guida della Somica: Simone Rivano ha preso il posto di Nicola Collu il qualche, poco dopo l’avvicendamento, aveva dichiarato che tra gli ultimi risultati ottenuti c’erano gli impianti dell’acqua pubblica ripristinati e messi nelle condizioni di essere operativi. Ma ora l’erogazione è stata sospesa. Sotto la precedente amministrazione sono state sostenute varie spese per il mantenimento del servizio e pagato anche le analisi dell’acqua. In assenza di risposte che dal Comune ieri non sono arrivate, l’ipotesi è che sia stata la stessa amministrazione municipale a chiedere (ma senza averlo comunicato se non con un cartello a Cortoghiana) la sospensione del servizio per capire i costi da sostenere.

