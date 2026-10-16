Le case campidanesi aperte al pubblico per la rassegna Lollas 

Taglio del nastro oggi per “Lollas, case in festa”, l’iniziativa che anche domani porterà quartesi e turisti in giro per le case campidanesi della città. Ad aprire le porte saranno Casa Pippia Stocchino in via Battisti, Casa Carboni Congiu in via Trieste, Casa Pusceddu in via Martini, Casa Murgia Casanova in via XX Settembre e le antiche cantine Perra in via Trieste, assieme a Sa Dom’e farra e all’ex Convento dei cappuccini.

Tantissime le iniziative inserite nel cartellone della rassegna. Tra quelle di oggi, da segnalare a Casa Pusceddu dalle 17,30 la mostra degli attrezzi da lavoro, lo spettacolo Circo a tre ruote, degustazioni e musica. A Casa Pippia laboratorio e degustazioni, musica live e dj set. A Casa Carboni Congiu è in programma la dimostrazione del lavoro dei cestinai e poi i balli tradizionali, alla cantina Perra degustazioni e percorso tra cantina e tradizione. Casa Murgia Casanova ospiterà invece laboratori sul torrone e sulla pasta fresca e musica dal vivo. Tanti gli appuntamenti a Sa Dom’e farra, con il laboratorio “Liscio come l’olio”, la mostra di Campagna amica e musica. All’ex Convento lo spettacolo “Cenerentola nera” alle 17 e poi incontro con Anna Segre, l’aperitivo poetico e un omaggio alla poesia di de Andrè.

Le case si potranno visitare dalle 17,30 alle 20,30. Il trenino turistico parte da Sa Dom’e farra e accompagna nel tour tra le case.

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