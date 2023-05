Le cascate di Riu Pitrisconi e il laghetto solitario: viaggio tra acqua e roccia del gigante Monte Nieddu  

San Teodoro è nota specialmente per le sue spiagge candide, affollate oltre ogni dire d’estate, quando un popolo multiforme stende i suoi asciugamani sui miliardi di granelli candidi che modellano le forme sinuose degli arenili. Tra le migliaia di visitatori che transumano tra il bagnasciuga e le onde marine, forse nessuno percepisce la lunghissima storia delle sabbie che fanno la fortuna di questi luoghi: una storia che comincia da montagne che non esistono più e da quelle che oggi segnano l’orizzonte con le loro torri granitiche, verso occidente. Milioni di anni di erosione hanno smantellato le pareti rocciose, dissolto i cristalli più teneri, mentre i torrenti disgregavano e trascinavano sulla costa i risultati di questo distruttivo e creativo processo: innumerevoli e minuscoli cristalli di quarzo bianchissimo, il più tenace tra i minerali presenti nei graniti e nelle metamorfiti che compongono questi rilievi.

Monte Nieddu

Risalendo dalle spiagge, oltre la magnifica laguna e la sua vita vibrante, ci si incunea in una vallata sonnolenta che si dirige verso la cima più alta: Punta Mazzore, la regina solitaria del massiccio di Monte Nieddu. Nel suo percorso a ritroso, il fiume svelerà lunghe pozze d’acqua cristallina, cascate vertiginose, blocchi rocciosi in bilico sopra antri scuri e umidi. Per scoprire questo regno nascosto bisogna dirigersi in direzione delle alture, dove una strada bianca si dirige verso lo Stazzu Pitrisconi. È una sterrata esigente e ripida, stesa in un paesaggio devastato dagli incendi, dove solo alcuni alberi di ginestra dell’Etna riescono a sovrastare una macchia ostinata che contende al granito i pochi spazi di terra. In molti abbandonano già l’auto e preferiscono il silenzio del paesaggio.

Stazzu Pitrisconi

Sulla sinistra, appena la pendenza si abbatte leggermente, le costruzioni dello Stazzu Pitrisconi. Oggi è l’Agenzia Forestas a presidiare l’area, controllando dalla vicina vedetta di Pala di Monti ogni segno di fumo verso la costa, nelle torride giornate estive, governando una vista che ha pochi uguali per bellezza e varietà di forme. Si tira appena il fiato e si comincia a scendere per uno stretto sentiero, affogati nell’erica. Sulla sinistra si approfondisce il corso del Riu Pitrisconi, vero protagonista dell’itinerario: una lunga pozza preceduta da un antro è il rifugio di chi, vinta la salita, si concede un bagno nell’acqua fresca. Purtroppo, la troppa frequentazione sta mettendo a rischio l’ospite più prezioso del torrente: l’euprotto sardo. Questo raro anfibio, simile a una piccola salamandra, è presente ormai soltanto in pochissime località dell’Isola e i suoi avvistamenti in queste acque sono un prezioso bioindicatore.