“Le carte raccontano”, al Santo Sepolcro  la storia della parrocchia di Sant’Eulalia 

Lo scopo è quello di raccontare la storia della parrocchia di Sant’Eulalia e dei luoghi che fanno parte del suo Sistema Museale, che comprende anche la chiesa del Santo Sepolcro, attingendo dall’importantissimo Archivio storico parrocchiale.

Domani dalle 17 alle 19.30, la Chiesa del Santo Sepolcro ospiterà la quarta edizione di “Le carte raccontano”. Si tratta dei documenti conservati nei locali annessi al Museo del tesoro, uno tra i più preziosi archivi parrocchiali in Sardegna, in quanto custodisce documenti che coprono un arco temporale dal 1519 fino al XX secolo che restituisce interessanti contenuti per comprendere come si viveva nella Cagliari dei secoli scorsi e per ricostruire aspetti storici inediti e affascinanti.

Tra le altre cose l’archivio custodisce anche i documenti delle arciconfraternite del Santissimo Sacramento, della Santissima Trinità e Sangue di Cristo e, soprattutto, di quella del Santissimo Crocifisso dell'Orazione e della Morte, che aveva sede proprio nella chiesa del Santo Sepolcro e che conserva le carte più preziose e antiche dell’archivio.L’evento, promosso dall’Associazione Sant’Eulalia e dall’Archivio Storico della Parrocchia, sarà dedicato alla valorizzazione di un monumento, la Chiesa del Santo Sepolcro, che rappresenta un punto di riferimento storico, artistico e religioso fondamentale per Cagliari. La serata avrà inizio alle 17 con un concerto d’organo eseguito da Domenico Lavena, che accompagnerà i partecipanti in un’atmosfera accogliente e spirituale.Dalle 17.30, prenderà il via la conferenza, introdotta da Consuelo Costa, della Soprintendenza Archivistica della Sardegna.

