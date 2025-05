Le carezze ai neonati e tanti sorrisi 

Una carezza ai neonati, un giro tra la folla in papamobile, un sorriso. Gesti abituali ma diventati nuovi con Leone XIV, e soprattutto per i quasi 200 mila di Roma che hanno affollato piazza San Pietro. Nel suo primo bagno di folla, i fedeli hanno indicato cosa sperano da lui: la pace. I fedeli hanno espresso il loro calore in modo spontaneo e partecipato quando Leone XIV ha citato due volte Papa Francesco, rifiutando paragoni e confronti tra le due figure. La parola più utilizzata, se si parla con loro, è “continuità”.

Tuttavia, l’augurio più sentito, che ha fatto muovere all'unisono la piazza, è stato quando Papa Leone XIV ha pronunciato le quattro lettere che compongono la parola più ambita: la pace. In piazza c’erano moltissimi rappresentanti delle confraternite religiose. Tanti gli stranieri, con una prevalenza di sudamericani (specie peruviani) e statunitensi. E poi preti, suore, scout, turisti e curiosi. Una piazza che rappresentava, con la sua composizione, quel sogno di pace dove i tanti popoli convivono. E dove i simboli erano presentii. Una bandiera ucraina, esposta da una suora. Mentre in piazza San Pietro, c'era un gruppo di giovani palestinesi con kefiah e bandiera.

L'incontro tra Leone XIV e i fedeli è cominciato prima della messa, con un lungo giro sulla papamobile (elettrica, quella di papa Francesco). Ha attraversato piazza San Pietro, percorso via della Conciliazione fino a piazza Pia, per poi tornare indietro. E il pontefice ha sorriso, salutato e accarezzato due neonati, statunitensi come lui: Therese, vestito rosso a pois, del Massachusetts, e John Francis, maglietta a stelle blu, della Florida.

RIPRODUZIONE RISERVATA