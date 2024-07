«Le carenze? Medici e organizzazione» 

In provincia su 150mila abitanti, oltre 40mila non hanno un medico di base. I dati snocciolati dall’Ordine sono la punta di un’emergenza che sta investendo la sanità pubblica, al centro di un vertice in Prefettura e di un’animata assemblea a Terralba.

Incontri

Ieri mattina davanti al prefetto Salvatore Angieri si sono seduti l’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, i sindaci dei diversi distretti sanitari, i vertici dell’Asl 5, l’Ordine dei medici, l’Anci e tutti i consiglieri regionali della provincia. Ma sempre Bartolazzi nel pomeriggio ha incontrato i comitati in difesa della salute e oltre 400 cittadini al “De Castro” di Terralba.

Sanità da salvare

Medicina territoriale, generale, ospedaliera ma anche penitenziaria: un mondo che ha lacune talmente gravi da non riuscire a garantire il diritto alla salute.Per Bartolazzi si è trattato di un primo confronto: «Tutto quello che sarà fatto dall’assessorato alla salute sarà condiviso con gli stakeholders, soprattutto con chi deve lavorare sul campo - ha spiegato l’esponente della Giunta Todde - si discuterà con le persone. Ho avuto modo di conoscere le criticità della sanità oristanese, sono stato all’ospedale San Martino qualche settimana fa; a mio parere le criticità sono in parte dovute ad una carenza di un’organizzazione ottimale. Sicuramente i medici mancano - conclude Bartolazzi - ma quelli che ci sono non sono ottimizzati anche nella distribuzione territoriale».«Essere in grado di offrire un sistema di sanità pubblica efficiente a tutela della salute dei cittadini riflette il livello di civiltà del Paese», è la considerazione del prefetto. «Credo che un tavolo Stato-Regione sia indispensabile», ha commentato il direttore della Asl 5, Angelo Serusi.

L’ipotesi

Una delle ipotesi di cui ha parlato Bartolazzi è contrattualizzare gli specializzandi: «Un punto critico su cui intendo confrontarmi con i rettori degli Atenei di Cagliari e Sassari è quello dell’allargamento della rete formativa».

La preoccupazione

Bartolazzi ha ricevuto diversi documenti da parte dei sindaci, compreso quello di Massimiliano Sanna di Oristano, Stefano Licheri per il distretto Ghilarza-Bosa, Francesco Mereu per Ales-Terralba e Luigi Tedeschi per il distretto di Oristano: tra le tante richieste il reclutamento di medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, il potenziamento degli Ascot, della guardia medica e degli organici dei reparti degli ospedali. A rappresentare l’Anci Manuela Pintus, sindaca di Arborea: «Chiediamo di convocare gli stati generali della sanità e di pensare alla pianificazione scissa dall’emergenza».

L’assemblea

Di sanità, con Bartolazzi e gli altri esponenti politici in Regione, se ne è parlato anche nell’auditorium. Questo territorio conta oltre 23mila residenti e molte migliaia si trovano senza medico.

RIPRODUZIONE RISERVATA