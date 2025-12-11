«Le carcasse dei cani sui binari» 

I resti dei cani morti e abbandonati all’interno dell’area ferroviaria, a Serramanna, non sono stati ancora smaltiti perché ancora non è stato possibile effettuare la rimozione da parte del Comune. È il senso della risposta all’interrogazione della minoranza consiliare da parte dell’assessora dell’Ambiente e Benessere animale Francesca Cossu.

Il caso dei cani morti, chiusi in buste di plastica e abbandonanti a più riprese accanto alle case di via Olanda e dintorni, nella zona ovest del paese aldilà della ferrovia, era venuto alla luce due mesi fa a seguito della denuncia dei residenti che avevano chiesto di porre fine al macabro rituale. Il consigliere di minoranza Carlo Pahler aveva firmato un’interrogazione rivolta al sindaco Gabriele Littera: «Chi ha provveduto alla rimozione delle carcasse rinvenute nei pressi delle ferrovie, in via Olanda? In quale struttura o impianto sono stati successivamente smaltiti gli animali? La Asl è stata coinvolta nelle operazioni di recupero?».

«I resti dei cani non si trovavano nei pressi delle ferrovie bensì all’interno del sedime ferroviario, in un’area di proprietà e competenza di Rfi, a cui è stata fornita segnalazione del fatto, e l’accesso è possibile esclusivamente con autorizzazione formale e con accompagnamento del personale ferroviario per ragioni di sicurezza e responsabilità giuridica», scrive l’assessora Cossu in una nota letta in Aula dalla vicesindaca Michela Medda. «A oggi non è stato ancora possibile procedere alla rimozione dei resti perché Rfi non ha ancora risposto alle reiterate segnalazioni con le quali si chiedeva un intervento urgente», continua il documento dell’assessora all’Ambiente.

Di tutt’altro tenore la posizione di Rfi, chiamata a suo tempo a fornire chiarimenti sul ruolo eventualmente esercitato da Ferrovie sulle modalità di rimozione e smaltimento degli cani morti e abbandonati nell’area di loro pertinenza: «Di questo si occupa il Comune, non noi», era stata la risposta.

Insomma: a distanza di alcuni mesi dall’abbandono i resti degli animali («Un cane di piccola taglia e a due gatti», si legge nella risposta all’interrogazione) né Rfi né il Comune ha provveduto alla rimozione degli scheletri. (i. pil.)

