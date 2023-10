Le caratteristiche del pane dei paesi del Mediterraneo 

Con il primo appuntamento di oggi, inizia a Villaurbana “Pane – Incontri gastronomici nel borgo”, iniziativa che prevede un ciclo di incontri dedicati al pane, organizzati dall’amministrazione comunale, dalla società “Le Ragazze terribili” e dalle associazioni locali. Incontri che racconteranno le caratteristiche del pane di Villaurbana e di altri luoghi che si affacciano sul Mediterraneo.

Un incontro e un confronto di culture, tradizioni e saperi che troverà il suo centro di connessione in quella che è definita “Città del pane”. Da oggi a domenica il piccolo centro tra l’Arci e il Grighine sarà il set d’eccezione di un “experience tour”. Si tratterà di un viaggio “mani in pasta” in compagnia di chi il pane lo prepara da sempre, accompagnato e documentato dal team di “Instagramers Sardegna” e da alcuni dei più apprezzati professionisti della comunicazione digitale, sardi e nazionali, che attraverso foto, brevi video e testi svilupperanno una narrazione digitale dell’esperienza vissuta.

Tutto il materiale raccolto verrà poi pubblicato nelle piattaforme di maggiore diffusione e condivisione. «Un racconto emozionale del territorio – dichiarano gli organizzatori – da ritrovare sempre online per scoprire uno straordinario patrimonio culturale e identitario». (g.pa. )

