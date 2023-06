Le cappelle e il patto tra generazioni 

L’ultima scoperta è un’antica bandiera dipinta, risalente al 1916, anno in cui fu allestita per la prima volta la cappella. L’hanno trovata i soci dell’obrieria mettendo in ordine delle vecchie scartoffie. E l’hanno messa lì accanto alla cappella che anche quest’anno è stata allestita in via Porcu, in occasione del Corpus Domini. Perché lo scopo è sempre quello: tramandare le tradizioni.

Giovani protagonisti

E adesso sono sempre più i giovani a farlo. Come gran parte dei soci dell’obrieria di via Porcu che hanno 40 anni, guidati da Paola Delogu che ne ha 46 ma che è da anni che mantiene viva questa tradizione. E come Francesco Gessa, 33 anni, che da quando ne aveva 17 di cappella ne allestisce un’altra in via Romania.

«Anche quest’anno abbiamo voluto fortemente allestire la cappella» dice Delogu, «nonostante le difficoltà di cercare di coinvolgere sempre più giovani a mantenere queste tradizioni ma noi continueremo a batterci perché non si disperda questo immenso patrimonio». E domenica ad accogliere la processione interparrocchiale del Corpus Domini erano in tantissimi davanti alla cappella di via Porcu, con le grandi colonne, il Sacro Cuore al centro, i tre gradini, i drappi e i cesti colmi di ceci che, come vuole tradizione, sono stati poi distribuiti ai presenti. «L’altro problema» prosegue Delogu, «è che ancora non abbiamo una sede dove conservare le spoglie. Abbiamo chiesto a tutti, al Comune, alle case private, alle chiese, ma non abbiamo risolto niente».

La riscoperta

Francesco Gessa ha cominciato presto: «Avevo 17 anni quando per la prima volta assieme a mio cugino mi venne in mente di realizzare una cappella per Corpus Domini» racconta, «ero sempre rimasto affascinato da quelle che vedevo nelle strade vicine. Così avevo chiesto informazioni a una signora che ne realizzava una in via Santa Caterina». Fu lei a donare le spoglie, i candelabri, i cesti, i tovaglioli, i tabernacoli dipinti dalle suore. «Mancava solo la statua del Sacro Cuore che abbiamo aggiunto noi». Ed è da quel momento che ogni anno, fino ad oggi, Francesco allestisce la cappella in via Romania.

E la magia del Corpus Domini non è finita. Domenica saranno allestite altre tre cappelle in occasione della processione della basilica di Sant’Elena che partirà alle 19 e percorrerà le vie Parrocchia, Cavour, Porcu. Cialdini, Roma, Sassari, De Candia, Bonaria, piazza Azuni e via Marconi per poi tornare nel sagrato.

RIPRODUZIONE RISERVATA