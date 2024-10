«Le canzoni sono poesie?» Chiedetelo... al tacchino! 

«Instabile è l’equilibrio dei vivi, cadere o non cadere le due fortunate possibilità». Una frase che non è solo la conclusione di una poesia di Alessandra Fanti ma la genesi del disco-libro “Fortunate Possibilità” (S’ardmusic/Abbà edizioni 2024), realizzato dalla poetessa cagliaritana e dal cantautore Andrea Andrillo. Due amici, due forme d’arte, un unico prodotto in cui musica e poesia si completano e arricchiscono ruotando intorno alla stessa tematica, quella della dignità degli sconfitti. L’opera è stata presentata al Teatro Massimo in occasione del Premio Andrea Parodi di cui Andrillo ha vinto il premio per la critica con “Sa Noti de is Animas”.

L’incontro

L’incontro tra la poesia di Fanti e la musica del cantautore ha dei precedenti, con i due che hanno portato più di una volta le rispettive forme d’arte al di fuori degli abituali spazi di fruizione. «Per noi è consueto mischiare modi e luoghi», racconta la poetessa. «Due volte abbiamo letto e suonato in una macelleria, una volta alla fermata dell’autobus». Poi, la decisione di portare musica e poesia all’interno di un’opera che si presenta come un libro di componimenti, accompagnato da un cd di canzoni. Un’iniziativa non nuova per Andrillo che aveva già realizzato un disco arricchito da saggi e racconti. «Stavolta abbiamo scelto di mettere insieme poesia e canzone anche per andare oltre il discorso “Le canzoni sono poesie?”», spiegano. «A noi non importa, le mettiamo insieme perché siamo amici e abbiamo una sintonia nel modo di intenderle e di portare l’arte in giro».

L’alchimia

Questa sintonia li ha portati a guardare da diversi punti di vista un unico concetto, quello della fallibilità, «che viene affrontato dal punto di vista della dimensione privata dalla poesia di Alessandra e da un punto di vista più generale nelle mie canzoni», chiarisce Andrillo. «Tutto ruota intorno a due figure archetipiche: il samurai, che non è tenuto a vincere il duello ma a essere esempio di integrità, e l’altro il tacchino. Ho scritto una canzone in cui un tacchino cade faccia a terra e viene preso in giro da tutti, ma in realtà, in quel momento, riesce a volare». Così «in un mondo che parla solo di vincenti o perdenti è il caso di mostrare che a volte le cose più importanti si scoprono cadendo», aggiunge Fanti. “Poi ci si può tirare su o si può anche restare a terra, non è detto che l’unica cosa che conta sia vincere. Conta credere nelle cose che fai, desiderarle, ma non pretenderle».

«Vogliateci bene»

Amicizia e unione di intenti hanno permesso ai due artisti di lavorare mantenendo ampia autonomia, per creare un’opera che ha anche un importante obiettivo. «Abbiamo il desiderio di smettere di sentir dire alla gente che la poesia è noiosa», conclude il duo. «Molti sono condizionati dall’esperienza scolastica, che spesso non è l’ideale per apprezzarla». Ecco perché lo scopo del lavoro è anche quello di far capire che i poeti sono ancora tra noi. «Come disse Vivian Lamarque, “vogliateci bene da vivi, a noi poeti, che quando saremo morti non ce ne accorgeremo”».

